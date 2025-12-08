La asociación Argazkia busca la mejor fotografía de la feria de Santa Lucía

Los aficionados a la fotografía tienen una cita muy especial dentro de la feria de Santa Lucía, el 31º Rally Fotográfico organizado por la ... asociación Argazkia junto a los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga, convertido en todo un clásico de la fiesta que, sin embargo, en cada entrega renueva su mirada. Y es que, edición tras edición, se nutre de muy distintas visiones sobre el evento a través de los numerosos aficionados que se sumergen en la fiesta cámara en mano.

Bastará con tener una cámara digital y tarjeta de memoria propia para poder participar. La inscripción debe realizarse el mismo día de Santa Lucía, en la casa de cultura de Urretxu, de 9.00 a 10.00 horas. Su coste será de 5 euros (gratuito en el caso de los menores de 16 años).

Los temas a fotografiar se darán a conocer en el momento de la inscripción. Se podrá realizar un número ilimitado de fotos en formato digital, debiendo presentar finalmente 36. Las tarjetas se descargarán en la propia casa de cultura de Urretxu entre las 13.30 y las 14.00 horas de ese día.

Cada participante podrá presentar finalmente una colección de 6 fotos de entre las 36 inicialmente descargadas. Para ello, se deberá enviar un correo electrónico a la dirección argazkielkartea@gmail.com identificándose con el número de concursante y señalando el número de las seis fotos elegidas para concursar antes del 16 de diciembre, a las 14.00 horas.

Entrega de premios

El jurado del concurso estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía. La entrega de premios se celebrará el 9 de enero, a las 19.00 horas, en la casa de cultura de Urretxu. Se otorgarán los siguientes premios: a la mejor colección fotográfica 250 euros y trofeo, a la segunda mejor colección 200 euros y trofeo, a la tercera mejor colección 150 euros y trofeo, a la mejor colección local 100 euros y trofeo, a la mejor colección infantil 50 euros y diploma, a la segunda mejor colección infantil 30 euros y diploma y a la tercera mejor colección infantil 20 euros y diploma.

Además, las fotos premiadas o una selección de las mismas se utilizarán en el programa de la feria de Santa Lucía de 2026. Las obras premiadas quedarán en poder de la organización, reservándose el derecho de uso y reproducción, siempre que se cite su procedencia. Junto a ello, recuerdan que no se permitirá recorte, retoque ni aplicaciones creativas de la cámara, ni fuera de ella.

Los fotógrafos legazpiarras se impusieron en el Rally Fotográfico del año pasado. Gorka Gómez fue por segundo año consecutivo el ganador del mismo, seguido de sus compañeros de la sociedad Ikatza Mikel Bravo y Gurutze Langarika en segundo y tercer puesto.