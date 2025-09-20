Los animales de cuatro patas, la gastronomía y la música protagonizaron este sábao las fiestas de Urretxu

Los animales de cuatro patas, la gastronomía y la música fueron los grandes protagonistas del segundo día de las fiestas de Santa Anastasia en ... Urretxu. Un total de 28 elegantes cabezas de ganado bovino procedentes de seis baserris de Urretxu participaron en la exposición y concurso desarrollado durante la mañana en la Nueva Avenida. Donardegi llevó 8 cabezas, Ipeñarrieta 4, Behibakar 3, Beain 3, Ertxolegi 3 y Agerre 7. Entre ellas se encontraba el 'míster' de los novillos de Gipuzkoa, Uzturre, del caserío Donardegi, recientemente ganador del premio al mejor macho de la raza Limousin del territorio y protagonista del concurso desarrollado cada año sobre el peso de una de las cabezas de la feria. Ayer hubo dos personas que acertaron exactamente el peso del flamante Uzturre, de 895 kilos. Fueron Iván Latorre de Astigarraga y María Erostarbe de Zumarraga. El Ayuntamiento decidió premiar a ambos con el lote de productos locales inicialmente previsto para un único acertante.

En cuanto a los ganadores del concurso de ganado fueron: Mikel Elgarresta de Donardegi en la categoría de raza Limousin, Iñaki Sasieta de Agerre en la categoría Frisona, Milagros Aranburu de Beain en la categoría Parda Alpina y Aloña Betegi de Behibakar en la categoría mestiza. El premio para todos ellos fue un diploma y una inseminación.

Los alumnos de txikitixa de la escuela Secundino Esnaola, bertsolaris y una pequeña feria de productos de alimentación y artesanías ambientaron la mañana en la Nueva Avenida. La jornada continuó con ponis, toro mecánico y juegos de recortadores, la segunda eliminatoria del campeonato de arrastre de piedra con bueyes de Urretxu y Zumarraga, el espectáculo de danza de 'Aiurri', el campeonato de ajedrez de Goierri KE, los talleres infantiles Txiki-Chef, el gran alarde de txistularis, el 47º concurso gastronómico (cuyos ganadores todavía se estaban decidiendo al cierre de esta edición), la primera sokamuturra de fiestas y los conciertos de los grupos 'Sin Perdón' y 'Zea Mays'. Tras el magnífico sabor de boca del sábado festivo, Urretxu se adentra hoy en su gran Euskal Jaia.

Pancarta sobre Txiki y Otaegi

En otro orden y en el marco de las fiestas, Sortu de Urretxu-Zumarraga ha hecho público un escrito en el que «denuncia la prohibición, por decisión unilateral del alcalde», de colocar una pancarta sobre el 50 aniversario del fusilamiento de los miembros de ETA Txiki y Otaegi. «Ambos están reconocidos como víctimas del franquismo por el propio Gobierno Vasco. Vemos irresponsable que, para justificar sus obsesiones particulares, el alcalde instrumentalice las mesas de convivencia y derechos humanos y tome como excusa su trayectoria para frustrar dos derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y los derechos políticos. Son pasos atrás en la convivencia, siendo precisamente el objeto del recorrido de las dos mesas citadas el superarlos. Nosotros mantenemos el compromiso de seguir avanzando en la convivencia con convicción, altura de miras y responsabilidad», señala Sortu en el texto publicado.