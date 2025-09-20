Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uzturre, novillo ganador del premio al mejor macho de la raza Limousin en Gipuzkoa, fue uno de los atractivos de la feria. LIMIA

Urretxu

Los animales de cuatro patas, la gastronomía y la música protagonizaron este sábao las fiestas de Urretxu

La Avenida contó con el míster Gipuzkoa de la raza Limousin 'Uzturre', el concurso gastronómico registró lleno absoluto y el alarde volvió a superarse

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

Los animales de cuatro patas, la gastronomía y la música fueron los grandes protagonistas del segundo día de las fiestas de Santa Anastasia en ... Urretxu. Un total de 28 elegantes cabezas de ganado bovino procedentes de seis baserris de Urretxu participaron en la exposición y concurso desarrollado durante la mañana en la Nueva Avenida. Donardegi llevó 8 cabezas, Ipeñarrieta 4, Behibakar 3, Beain 3, Ertxolegi 3 y Agerre 7. Entre ellas se encontraba el 'míster' de los novillos de Gipuzkoa, Uzturre, del caserío Donardegi, recientemente ganador del premio al mejor macho de la raza Limousin del territorio y protagonista del concurso desarrollado cada año sobre el peso de una de las cabezas de la feria. Ayer hubo dos personas que acertaron exactamente el peso del flamante Uzturre, de 895 kilos. Fueron Iván Latorre de Astigarraga y María Erostarbe de Zumarraga. El Ayuntamiento decidió premiar a ambos con el lote de productos locales inicialmente previsto para un único acertante.

