Abraham Olano de director de carrera, Gari Ugarte compitiendo y Ane Urzelai detrás de los trofeos

Toda víspera de fiestas de Legazpi tiene su particular recreo ciclista con la presentación de la Clásica Santa Cruz que Telleriarteko Txirrindulari Elkartea realiza con ... los colaboradores y aficionados de la misma. Dicha presentación tuvo lugar en la tarde-noche de ayer en la casa de cultura y de ella se puede desprender que la localidad volverá a contar con una gran prueba el próximo jueves, 1 de mayo.

Por segundo año consecutivo, el director de carrera será Abraham Olano y en ella habrá oportunidad de ver a un legazpiarra batiéndose entre los sub 23, Gari Ugarte, corredor del Euskadi Fundazioa que el pasado sábado quedó segundo en la carrera ciclista de Lazkao.

La 91ª Clásica Ciclista Santa Cruz mantiene con orgullo el título de ser puntuable para la Copa de España de las categorías élite y sub 23. «Esta Copa se compone de once carreras, el pasado domingo se disputó la sexta en Valladolid y el jueves se dirimirá la séptima en Legazpi, llegará con la lucha por la victoria muy abierta», cuenta el presidente de Telleriarteko Txirrindulari Elkartea, Enrique Vizcay. La salida neutralizada será a las 9.00 horas, en Kale Nagusia. Partiparán 25 equipos. De ellos, 19 son fijos en todas las pruebas clasificatorias de la Copa de España y otros 6 son invitados por la organización. En este último apartado, Telleriarteko Txirrindulari Elkartea opta cada año por dar la oportunidad de competir a los equipos guipuzcoanos y vasco-navarros más cercanos que no están dentro de la Copa. En este caso, serán Eulen, Eibar, Eiser Hirumet, Perseus-Zabalgarbi Team, Hostal Latorre y Electro Alavesa Zuia.

Desde el club dan las gracias al Ayuntamiento, patrocinadores, colaboradores y más de cien personas que trabajarán voluntariamente en cruces y otras labores para que la carrera del 1 de mayo vuelva a ser un éxito.

Trofeos de Ane Urzelai

Por tercer año, los trofeos de la Clásica son toda una obra de arte de la mano de Ane Urzelai. Para la joven legazpiarra, que está a punto de finalizar sus estudios de Creación y Diseño en la facultad de Bellas Artes de la UPV, estos galardones entrañaron su primer gran proyecto artístico, más allá de los trabajos que realiza por encargo para particulares y las exposiciones en las que venía participando de la mano de su profesora de dibujo y pintura, Dani Uribeetxebarria. «Nunca pensé que algún día realizaría trofeos», comenta Ane, que también elaboró los galardones de la última San Silvestre de Legazpi.

Sus creaciones son de lo más especiales. La artista legazpiarra cuida y personaliza cada uno de los detalles de las estatuillas en base al puesto que representan en el podio. Las destinadas a los tres primeros de la Clásica de este año combinan una estructura de mármol con el lienzo de una pintura que refleja la magia de cada momento. De esta forma, el trofeo para el ganador retrata la euforia de un ciclista con las manos levantadas, el trofeo del segundo muestra a un corredor en pleno esfuerzo... Incluso los galardones de montaña y metas volantes poseen algo icónico sobre estos apartados de la carrera.

La joven se muestra un año más agradecida a Telleriarteko Txirrindulari Elkartea por la oportunidad brindada y al carpintero Paulo Ormazabal por la ayuda prestada en la realización de los trofeos, que se encuentran expuestos en el antiguo local de Korosti Kafeak.