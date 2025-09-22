Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presentación de los resultados del estudio se llevó a cabo en salón de plenos del Ayuntamiento. UDALA

Oñati

Los entornos escolares y de ocio infantil y juvenil aprueban en calidad del aire

Un estudio analiza los niveles de dióxido de nitrógeno en 25 puntos, 19 están por debajo de lo recomendado por la OMS, y todos de las directrices de la UE

Marian González Lizarralde

Oñati

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:28

El curso escolar arranca con buena nota en lo que a calidad del aire se refiere. Un informe ha analizado el aire que se ... respira en los entornos de los centros educativos y áreas de juego del municipio y los resultados son positivos. La concentración media de dióxido de nitrógeno (NO2) es de 8,5 µg/m3, por debajo del valor del 10 que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y muy por debajo del 20 ug/m³, propuesto en el Consejo de la UE, que deberá entrar en vigor en el año 2030.

