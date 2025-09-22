Los entornos escolares y de ocio infantil y juvenil aprueban en calidad del aire

El curso escolar arranca con buena nota en lo que a calidad del aire se refiere. Un informe ha analizado el aire que se ... respira en los entornos de los centros educativos y áreas de juego del municipio y los resultados son positivos. La concentración media de dióxido de nitrógeno (NO2) es de 8,5 µg/m3, por debajo del valor del 10 que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y muy por debajo del 20 ug/m³, propuesto en el Consejo de la UE, que deberá entrar en vigor en el año 2030.

Los datos se han dado a conocer en el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y han tenido como embajadores a las y los escolares de quinto y sexto curso de Primaria de los tres colegios oñatiarras (Txantxiku, Elkar Hezi y Urgain) que el curso pasado colaboraron en el innovador proyecto sobre el impacto del tráfico en el aire, trabajando material didáctico e instando dispositivos de medición pasiva.

Respiramos unas 23.000 veces al día. De la calidad de ese aire, por tanto, depende en buena medida nuestro estado de salud. Y más en el caso de la población infantil y adolescente que es especialmente sensible a la contaminación atmosférica debido a su elevada frecuencia respiratoria, la inmadurez de su sistema respiratorio e inmunitario y su mayor exposición al exterior.

Así, en el marco del proyecto 'Bagabiltz',en el que colaboran el Ayuntamiento y los centros escolares para promover la movilidad activa, sostenible y segura en los desplazamientos a los colegios, se instalaron medidores de NO2 en 25 puntos.

Existen diferentes parámetros para medir la contaminación atmosférica, y en Oñati se midió el dióxido de nitrógeno (NO2), directamente relacionado con el tráfico.

Cuatro semanas de mediciones

Asimismo, el nivel excesivo de contaminación establecido varía según las distintas instituciones. La legislación europea o la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establecen diferentes límites; el más estricto es el de la OMS, 10 µg/m³. y las muestras recogidas en Oñati el curso pasado han arrojado una densidad media de 8,5 µg/m³.

Se instalaron un total de 25 medidores en los entornos escolares y en lugares de encuentro y juego y se mantuvieron durante cuatro semanas. La densidad de NO2 se mantuvo por debajo de 10 en 19 puntos, mientras que en seis se situó por debajo de, la cantidad propuesta por las directivas europeas para 2030.

Tanto el Consistorio como los centros escolares han valorado los resultados como «muy buenos», pero también consideran que hay margen de mejora. Y en este sentido han destacado la importancia de ir al colegio caminando, en bicicleta o en patinete, y de animar también a los padres y madres a utilizar menos del coche y moverse de forma sostenible.