El bidegorri a Usako estará listo para febrero separando el tráfico motorizado, ciclista y peatonal en una carretera muy concurrida en verano por el ... éxito de la zona de baño, pero con trajín todo el año al ser un recorrido muy popular para andar y correr.

«La obra va en plazo y para navidades se prevé que a falta del asfaltado y la señalización el resto de los trabajos estén finalizados» ha explicado el edil de servicios Xabier Igartua. «La obra civil de los dos márgenes del bidegorri en el lado de los caseríos Ixibai y Elazaharra concluirá este mes, y las infraestructuras de electricidad y fibra óptica también se soterrarán en los próximos días para que el bidegorri quede libre» ha relatado. Así las cosas, si no hay contratiempos, el nuevo carril bici estará listo para febrero, dentro del plazo requerido por las ayudas Next.

La inversión asciende a 712.000 euros y está financiada prácticamente en su totalidad gracias a los 569.000 euros conseguidos por el ayuntamiento de los fondos europeos Next y 100.000 más aportados por de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Igartua ha explicado que la obra «ha tenido dos tramos en cuanto a complejidad: De Etxe Aundi a Upaingoa, y sobre todo el trecho de Upaingua a Usako ya que contábamos con varias instalaciones y una pared. Sin embargo,todo ha ido bien y se espera que las obras finalicen en los plazos y costes previstos».

Segunda fase hasta Zuazola

Será un nuevo ramal del bidegorri que une Oñati y San Prudencio, desde el puente de Torreuzo hasta las proximidades de Mutueta o Zuazola. No obstante, en esta primera fase, los trabajos se han desarrollado hasta la altura de los caseríos Exibai y Usako. El tramo entre la popular presa de baño y el puente de Zuazola se ha dejado para una fase posterior..

En los primeros metros la vía ciclista que podrá disfrutarse dentro de unos meses discurre por el margen derecho de la carretera, pasando por el caserío Elazarraga. A la altura de la empresa Chinchurreta, cruza la carretera para continuar por la izquierda hasta Exibai, que es donde concluirá el primer tramo del nuevo bidegorri.