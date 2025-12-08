El Ayuntamiento prepara la campaña de pastoreo 2026

M.G. OÑATI. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Quienes la próxima primavera vayan a mandar animales a pastorear al entorno de Aloña, Artia, Txirikilaleku y Aizgain deben solicitar el permiso antes del 30 de diciembre en el Ayuntamiento o bien online con la firma electrónica BakQ .

Se ha enviado una carta a 103 ganaderos informándoles de las tasas y los datos que deben aportar en la solicitud, así como las medidas para hacer frente a la sarna y la tricomoniasis, haciendo hincapié en la obligatoriedad de presentar un certificado expedido por un veterinario que pruebe que se cumplen con las condiciones sanitarias exigidas. También se informa sobre los trabajos en auzolan y las ayudas medioambientales existentes.

Una vez finalizado el plazo de solicitud del permiso, el Consistorio dará cuenta de las peticiones a la Diputación y ésta únicamente tendrá en cuenta éstas de cara a posibles subvenciones.