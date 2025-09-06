Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leixargarateko txabolan berritze lanak egin dira, kanalizazioa hobetuz.

Eskoriatza

Udako geldialdia aprobetxatuz hainbat hobekuntza gauzatu ditu Udalak

Euskaltegiko eta Ibarra futbol zelaiko aldageletako zorua berritu dira, besteak beste

M.G.

eskoriatza.

Larunbata, 6 iraila 2025, 20:53

Uda honetan zehar hainbat hobekuntza gauzatu ditu Udalak herritarren herritarren beharrei erantzuteko helburuarekin.

Lehenik eta behin, Euskaltegian esku hartze garrantzitsua egin da; bertako lurzorua berritu da, ikasleei espazio erosoago bat bermatuz. Bestetik, Ibarra futbol zelaiko aldageletan konponketak egin dira. Zehazki, aldageletako zorua berritu da eta dutxen emaria hobetzeko interbentzioa egin da.

Horrez gain, Leixargarateko txabolan ere berritze lanak egin dira. Udalak UDA-Murrukixo elkarteari dirulaguntza bat eman dio txabolak zituen hainbat hutsune hobetzeko, besteak beste, txabola atzeko paretako kanalizazioa hobetu da.

