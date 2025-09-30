Txatxilipurdi gestionará la ludoteca y organizará salidas los miércoles

La ludoteca municipal Tortolis inicia el curso este miércoles con algunas novedades. La más importante de ellas es la relativa a la gestión del ... servicio. Hasta ahora la misma corría a cargo de la asociación Txirikilla, constituida por jóvenes del municipio que, además de ocuparse de la ludoteca, han organizado diversas actividades infantiles.

Cuando el Ayuntamiento puso en marcha una nueva licitación para la contratación del servicio, solo se presentó al concurso la asociación Txatxilipurdi. Esta asociación de tiempo libre y euskera con sede en Arrasate atesora una trayectoria de más de 30 años en la gestión de servicios actividades para el público infantil.

Txatxilipurdi ha actualizado el proyecto de Tortolis y ha introducido varias novedades en el mismo, como las salidas de los miércoles.

Puertas abiertas

El servicio de ludoteca está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años y dos educadoras se ocupan de dinamizar las actividades. Mediante el juego se cultivan una serie de valores, como facilitar las relaciones entre los niños y niñas de los dos centros educativos, impulsar el juego en euskara, fomentar la participación, crear proyectos con los niños/niñas o fomentar la coeducación.

Desde este miércoles y hasta el viernes se desarrollarán unas jornadas de puertas abiertas para que niñas y niños, padres y madres que lo deseen conozcan la ludoteca. El horario será de 16.45 a 19.15 horas, y no se podrá dejar a los menores solos en el recinto.

El curso comenzará el día 6 con horario de apertura lunes y miércoles de 16.15 a 19.15 Los miércoles se realizarán actividades al aire libre. Martes, jueves y viernes abrirá en turnos para niños de Educación Infantil (16.45 a 18.00) y Educación Primaria (18.00 a 19.15). La inscripción se abre desde este miércoles.