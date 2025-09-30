Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cuota anual del servicio de ludoteca es de 37 euros, pero los niños de Educación Primaria están exentos. OLIDEN

Eskoriatza

Txatxilipurdi gestionará la ludoteca y organizará salidas los miércoles

Desde este miércoles hasta el viernes, habrá puertas abiertas 16.45 a 19.15 para que los padres puedan conocer el servicio de la ludoteca Tortolis

Kepa Oliden

Eskoriatza

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

La ludoteca municipal Tortolis inicia el curso este miércoles con algunas novedades. La más importante de ellas es la relativa a la gestión del ... servicio. Hasta ahora la misma corría a cargo de la asociación Txirikilla, constituida por jóvenes del municipio que, además de ocuparse de la ludoteca, han organizado diversas actividades infantiles.

