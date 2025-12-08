Intxaurtxueta dará la bienvenida a las navidades con una fiesta este viernes

Un año más, la Asociación de Vecinos de San Pedro e Intxaurtxueta (SPIBE) se prepara para dar la bienvenida a la Navidad con su ... ya tradicional fiesta 'Ongi Etorri Gabonak', que se celebrará el próximo viernes 12.

Con esta serán ya cuatro ediciones de una celebración que «nació con la intención de dinamizar el barrio, fomentar la convivencia y ofrecer un punto de encuentro para vecinos de todas las edades en unas fechas tan especiales» explica Antonio Regaño de la asociación.

La jornada arrancará con un taller de pintura dirigido a los más pequeños, donde los niños y niñas podrán dejar volar su imaginación coloreando diversas imágenes navideñas. Esta actividad, además de ser un momento creativo, «se ha convertido en un espacio en el que las familias comparten tiempo y los niños se relacionan entre ellos en un ambiente festivo».

Chocolatada

A continuación, quienes se acerquen podrán disfrutar de un reparto de chocolate caliente, una tradición muy esperada que ayuda a combatir el frío propio de estas fechas y que se ha convertido en uno de los momentos más concurridos de la fiesta. Más tarde, la celebración proseguirá con pintxos y música, creando un ambiente animado y acogedor en el que se invita a todos los asistentes a disfrutar y participar.

Desde la asociación de Vecinos de San Pedro e Intxaurtxueta animan a todas las y los eskoriatzarras a unirse a esta iniciativa y a comenzar juntos la temporada navideña. El objetivo es «reforzar los lazos comunitarios y hacer del barrio un espacio vivo, cercano y participativo» subraya Regaño.

Participaciones de lotería

Además, durante la fiesta se instalará un puesto de venta de participaciones de la Lotería de Navidad, que permanecerá disponible hasta agotar existencias. Con esta acción, la asociación busca también reunir fondos para seguir organizando actividades y proyectos que beneficien al barrio a lo largo del año.

La Asociación de Vecinos de San Pedro e Intxaurtxueta (SPIBE) agradece de antemano la participación y el apoyo de toda la comunidad, y confía en que esta nueva edición de 'Ongi Etorri Gabonak' vuelva a ser un «punto de encuentro lleno de alegría, ilusión y espíritu navideño».