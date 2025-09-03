Los comerciantes recibirán la temporada con una parrillada y música el sábado en la plaza

El Diario Vasco Eskoriatza. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 | Actualizado 20:17h.

Por tercer año consecutivo, la asociación de comerciantes Axtroki dará la bienvenida al nuevo curso con una apetitos parrillada en la plaza este sábado. Los comerciantes han instituido esta tradición para recibir a los eskoriatzarras que ya están de regreso de sus vacaciones de verano.

La parrillada comenzará como de costumbre a las 19.00 y los pintxos de costilla de cerdo se servirán al precio de 1,5 euros. Se trata de una tarifa establecida «no para obtener beneficio sino para cubrir gastos» señalan desde la asociación de comerciantes.

La costilla obviamente procede una carnicería de la localidad perteneciente a la asociación, y, como no se monta ninguna txosna, todas las bebidas serán servidas por los bares de la plaza y alrededores.

Asimismo, dos jóvenes eskoriatzarras amenizarán la tarde del sábado pinchando música en la plaza.