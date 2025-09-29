Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brígida recibió un ramo de manos de alcalde Zubizarreta, y Dorleta Sologaistoa impuso la txapela a Jose Mari.

Eskoriatza

Brígida Carrasco, de 102 años, fue la más veterana en el homenaje a los jubilados

El marindarra Jose Mari Romaratezabala fue el mayor entre los hombres en el homenaje que se celebró el sábado con una comida en el frontón

K. O.

Eskoriatza.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

Brígida Carrasco, de 103 años, y Jose Mari Romaratezabala, de 93, fueron los homenajeados en la celebración anual de la fiesta de los jubilados, que el sábado reunió a un total de 142 personas mayores de 65 años.

La jornada comenzó con la asistencia a la misa que se ofició en la parroquia de San Pedro a las 11.30 horas. A la salida les esperaban los txistularis que acompañaron a los mayores hasta el frontón donde tuvo lugar la comida de celebración a las 14.00 horas.

A su término se tributó el acostumbrado homenaje a la mujer y al hombre de más edad de entre los asistentes. La más veterana fue Brígida Carrasco, que cumplirá 103 años en octubre. Brígida es de Aretxabaleta pero lleva muchos años en la residencia de Eskoriatza.

Se repartieron los obsequios donados por las tiendas, bares, entidades bancarias, empresas y el consistorio

El alcalde Edorta Zubizarreta, entre los aplausos de los asistentes, hizo entrega de un hermoso ramo de flores a una m emocionada Brígida.

Por su parte la concejal Dorleta Sologaistoa le impuso la txapela al marindarra Jose Mari Romaratezabala, que precisamente el sábado cumplía 93 años.

A continuación, los miembros de la asociación de jubilados repartieron los obsequios donados por las tiendas, bares, entidades bancarias y empresas del municipio, así como por el Ayuntamiento.

Para finalizar, hubo baile amenizado por el músico José Ángel de Elizondo

