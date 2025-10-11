Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tecnología y aplicaciones al alcance de todos en los talleres.

Elgeta

Xalbadorpe y KZgunea programan seis talleres tecnológicos para octubre

El objetivo es acercar las nuevas tecnologías al colectivo de los mayores; la inscripción se abre en la asociación de jubilados y el centro de formación

Juan Antonio Migura

elgeta.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47

La colaboración entre KZgunea y Xalbadorpe Elkartea para acercar las nuevas tecnologías y aplicaciones de la comunicación al colectivo de los mayores, se ve reforzada este octubre con la programación de seis talleres gratuitos que ya tienen abierta la inscripción.

Desde el próximo lunes y hasta el miércoles ofrecen de 18.00 a 20.00 horas el curso denominado 'Planifica tu viaje' en las instalaciones del KZgunea en el kultur etxea.

El jueves, día 16, se ofrecerán dos horas para conocer las aplicaciones Google Fit y Wikiloc para desarrollar una vida activa que se ofrece de 18.00 a 20.00. Y el viernes y el próximo lunes la actividad centrada conocer Google Maps y la planificación de rutas de 18.00 a 20.00 horas.

Manejar las aplicaciones de música del smartphone es el objeto del taller del día 21 de 18.00 a 20.00 horas, y al día siguiente y el jueves, día 23, trabajarán sobre el mismo dispositivo móvil las aplicaciones de los servicios de transporte públicos de 18.00 a 20.00 horas.

Cerrarán el programa con los encuentros del día 24 y 27 de 18.00 a 20.00 horas centrado en conocer YouTube.

Los interesados pueden apuntarse en Xaladorpe 650 505 899 ó xalbadorpe@gmail.com o en el KZgunea en 945 062 555 ó kzgunea.eus.

Asimismo, hoy de 11.30 a 12.30 horas en Ozkarbi Elkartea se puede formalizar la inscripción a la excursión que Xalbadorpe organiza a Gasteiz para el 22 de octubre. Además, Xalabadorpe señala que el servicio de podólogo se ofrecerá el miércoles 15 de octubre desde las 8.45 horas en el kultur etxe. La cita previa se podrá realizar en el teléfono 653 741 964.

