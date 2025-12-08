Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La txistorra es el ingrediente imprescindible de cualquier festejo vinculado a Santo Tomás. B.A.

Elgeta

La fiesta con las txistorras de Santo Tomás de Xalbadorpe, el 18 de diciembre

El encuentro en Ozkarbi Elkartea también servirá para el sorteo de las cestas y felicitar la Navidad

J..A.M.

elgeta.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

Xalbadorpe Elkartea despide la programación de 2025 el próximo 18 de diciembre con el encuentro de Santo Tomás donde la txistorra será una de las grandes protagonistas en Ozkarbi Elkartea, a partir de las 17.30 horas. Una fiesta dirigida a las y los integrantes de la asociación de jubilados.

Esa misma tarde aprovechará la directiva para realizar el sorteo de la cestas navideñas y desear a los socios unas felices fiestas de Navidad.

Pero hasta llegar a este evento dentro de dos semanas, las actividades de la asociación no se detienen. Para este miércoles, 10 de diciembre, la visita del servicio de podología abierto a todos los interesados. Tendrá lugar desde las 8.45 horas en el Kultur etxe. La cita previa entrando en contacto con Uri Gallego en el 653 741 964.

Para la siguiente jornada, 11 de diciembre, preparan una merienda para los asociados. Desde las 17.00 horas en Ozkarbi primero saborearán un chocolate con bizcochos y galletas para después tomar parte en un emocionante bingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La fiesta con las txistorras de Santo Tomás de Xalbadorpe, el 18 de diciembre

La fiesta con las txistorras de Santo Tomás de Xalbadorpe, el 18 de diciembre