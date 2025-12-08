La fiesta con las txistorras de Santo Tomás de Xalbadorpe, el 18 de diciembre

J..A.M. elgeta. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Xalbadorpe Elkartea despide la programación de 2025 el próximo 18 de diciembre con el encuentro de Santo Tomás donde la txistorra será una de las grandes protagonistas en Ozkarbi Elkartea, a partir de las 17.30 horas. Una fiesta dirigida a las y los integrantes de la asociación de jubilados.

Esa misma tarde aprovechará la directiva para realizar el sorteo de la cestas navideñas y desear a los socios unas felices fiestas de Navidad.

Pero hasta llegar a este evento dentro de dos semanas, las actividades de la asociación no se detienen. Para este miércoles, 10 de diciembre, la visita del servicio de podología abierto a todos los interesados. Tendrá lugar desde las 8.45 horas en el Kultur etxe. La cita previa entrando en contacto con Uri Gallego en el 653 741 964.

Para la siguiente jornada, 11 de diciembre, preparan una merienda para los asociados. Desde las 17.00 horas en Ozkarbi primero saborearán un chocolate con bizcochos y galletas para después tomar parte en un emocionante bingo.