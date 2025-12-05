Ayudas municipales por los cursos de formación en euskera

J. A. M. elgeta. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Desde la comisión de euskera lanzan la convocatoria para dar subvenciones públicas a vecinas y vecinos que hayan desarrollado cursos de formación en euskera y los tengas superados.

El plazo de solicitud es del día 15 a l 23 en el registro de la secretaría municipal. Pueden acceder a las ayudas empadronados de más de 16 años. La formación puede haberse realizado en Elgeta o fuera, deben tener el cursos finalizados y aprobado, y una asistencia mínima del 80%, y no tener causas ni deudas pendientes con la administración.

Se deberá presentar la hoja de petición, DNI, declaración de no haber solicitado la misma ayuda a otra institución, copia de matrícula y del pago, y certificado del euskaltegi donde se ha realizado al formación.