Elgeta

Actividades deportivas con clubs y colectivos para el fin de semana

J. A. M.

elgeta.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26

Comenta

El deporte marca el fin de semana con la iniciativa para mostrar variedad de modalidades que se pueden desarrollar en el municipio con la colaboración entidades y colectivos elgetarras. La propuesta está impulsada por Elgeta Herri Hezitzailea.

La oferta contempla una decena de citas. Abre hoy en la Plaza a las 17.00 con juegos e información sobre orientación, y desde las 19.00 horas explicaciones en torno a un vehículo de rallys.

Mañana en el local de Piñu Koku a las 16.30 horas campeonato de tenis de mesa, desde las 17.30 horas skate y juegos, y a partir de las 18.30 horas campeonato de futbolín.

El domingo a las 9.00 cita para salir correr, a las 10.00 horas bádminton en polideportivo, a las 11.00 horas salida en bici de montaña, a las 17.00 horas juegos en el pump track, y desde las 18.00 horas un campeonato de bolos.

