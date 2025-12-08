Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los joaldunak de Hazparne durante una de las exhibiciones en la localidad argentina de Macachín.

Bergara

'Transmisioa', un documental sobre la supervivencia de la cultura vasca en Argentina

La cinta que se ofrece este martes, a las 18.30 horas en Seminarixoa, incluye los testimonios del bergarés Iñaki Unamuno

Juan Antonio Migura

Bergara

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

La tercera entrega del ciclo en torno a Euskararen Eguna en formato audiovisual llega este martes a Seminarixoa con el pase del documental 'Transmisioa' desde ... las 18.30 horas. Una producción impulsada por la asociación Olentzeroren Lagunak de Baiona que recoge el viaje que realizaron en 2022 por distintas euskal etxeas y la Semana Vasca de Macachín en Argentina junto a los joaldunak de Hazparne. Ofrecieron charlas sobre las tradiciones vascas de invierno como Olentzero y presentaron recorridos de los joaldunak.

