'Transmisioa', un documental sobre la supervivencia de la cultura vasca en Argentina

La tercera entrega del ciclo en torno a Euskararen Eguna en formato audiovisual llega este martes a Seminarixoa con el pase del documental 'Transmisioa' desde ... las 18.30 horas. Una producción impulsada por la asociación Olentzeroren Lagunak de Baiona que recoge el viaje que realizaron en 2022 por distintas euskal etxeas y la Semana Vasca de Macachín en Argentina junto a los joaldunak de Hazparne. Ofrecieron charlas sobre las tradiciones vascas de invierno como Olentzero y presentaron recorridos de los joaldunak.

'Transmisioa' tiene como objetivo mostrar cómo el euskera y la cultura vasca se han transmitido en la Argentina de la diáspora vasca. Entre los protagonistas de la cinta de 75 minutos, se encuentran los testimonios el bergarés Iñaki Unamuno.

El encuentro está impulsado por Olentzeroren Lagunak y está promovido por Euskal Kultur Erakundea, el Instituto Vasco Etxepare, Pyrenean Heritage y el Ayuntamiento.

La programación especial de Euskararen Eguna cerrará este viernes en el salón de plenos con la presentación del libro 'Elebakartasun garaiak' de Juantxo Madariaga a partir de las 19.00 horas.

El título presenta el trabajo sobre la historia social del euskera investigado desde el siglo XVII hasta 1876.