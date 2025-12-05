Salida mañana con Hankaluze para realizar el perfil de Antzuolako 8miliak

J. A. M. BERGARA. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Hankaluze Trail organiza para mañana una salida mixta para cubrir el recorrido de la prueba Antzuolako 8miliak que se disputará el 21 de febrero. El próximo viernes a las 09.00 horas abre al inscripción general en herrikrosa.eus.

Los atletas están convocados a las 09.00 horas en la Plaza de Antzuola para iniciar una marcha, adaptada a todos los ritmos, como destacan desde Hankaluze para cubrir una distancia de 13,8 kilómetros con un desnivel acumulado de 736 metros.