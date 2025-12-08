Presente y futuro de las neurotecnologías con Goienagusi

J.A.M. BERGARA. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Los encuentros con el conocimiento que impulsan desde el colectivo Goienagusi afrontan mañana una aproximación a las neurotecnologías a través del especialista Aitzol Garcia-Etxarri, a partir de las 10.00 horas en Seminarixoa.

Garcia-Etxarri es investigador Ikerbasque en el Donostia International Physics Center, y formado como ingeniero de telecomunicaciones y doctor en ciencias físicas logró el premio especial de doctorado 2010. Posteriormente trabajó durante cuatro años como investigador en la Universidad de Stanford, y desde su regreso a Donostia trabaja en investigaciones para desarrollar nuevas tecnologías ópticas con aplicaciones en el campo de la biomedicina y la computación.

En la actualidad, lidera el proyecto 'Nanoneuro', que quiere utilizar nanopartículas para registrar de forma segura y no invasiva la actividad neuronal en los seres vivos.

Como destaca el ponente «en esta charla vamos a exponer los fundamentos de las neurotecnologías. También hablaremos de los derechos neurales. Se trata de cinco nuevos derechos que se quieren sumar a la declaración universal de derechos humanos para proteger a los neuroderechos de las vías oscuras que pueden adoptar estas tecnologías».

Las neurotecnologías son métodos, como apunta, capaces de leer y manipular la actividad cerebral, «en muy pocos años la ciencia ha logrado hitos como sacar de la incomunicación a un paciente de ELA, o devolver parte de la visión a pacientes con un tipo de ceguera muy concreto». Recuerda que son terapias en las que hay que realizar intervenciones agresivas , «hay que ponerles dispositivos microelectrónicos en el cerebro y que sean capaces de leer la conducta de las neuronas y cambiar su comportamiento. Nos gustaría conseguir lo mismo de forma no invasiva».