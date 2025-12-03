El encendido de la iluminación decorativa dará este jueves la bienvenida a la Navidad

La pareja navideña que forman Olentzero y Mari Domingi abre, este jueves, las puertas de su residencia en el portal de acceso a la ... Casa Consistorial para iniciar la recepción de encargos infantiles en la misma jornada en la que las calles estrenan la iluminación.

Una y otra propuestas están anunciadas para las 18.30 horas y contarán con el apoyo de la animación musical por megafonía que impulsa la asociación de comerciantes Bedelkar. Entre todos hacen que esta tarde llega la apertura oficial de la Navidad.

Para el colectivo de niños y niñas, y sus progenitores, una visita obligada será a Olentzero y Mari Domingi que recibirán hasta el 24 de diciembre, mientras que las luces decorativas se encenderán hasta la noche del 6 de enero. Calles del centro, los accesos al municipio, algunas rotondas y varios edificios públicos están ornamentadas con bombillas led. Prenderán con un horario de alumbrado de 18.00 a 22.30 horas a excepción de los viernes y sábado y las fechas del 24 y 31 de diciembre que prolongará la iluminación hasta las 01.00 horas.

Las luces animarán las calles San Pedro, Bidekurutzeta, Artekale, rotonda de Ibargarai, parque del Espolón, plaza Domingo Irala y plaza Fraiskozuri, Bolu, Simón Arrieta y Matxiategi; los edificios del mercado, Ayuntamiento y polideportivo de la Labegaraieta; las rotondas de San Antonio, San Lorenzo y la de entrada a Altos Hornos; y las accesos a los barrios de Bolu y San Lorenzo.

El presupuesto que destinan las arcas públicas a la instalación de Maycolux es de 23.000 euros, IVA incluido.

En carne y hueso

Los personajes tomarán vida propia varios días y en distintos lugares. Olentzero y Mari Domingi acuden el día 23 al frontón de Bolu desde las 18.00 horas. El día 24 a las 09.30 horas partirán en Angiozar para acudir a los barrios para cerrar junto a la parroquia a las 19.00 horas.

Ese mismo día en el centro a las 12.30 horas visita y saludo en la Plaza, donde volverán a presentarse desde las 18.00 horas para recoger encargos. En Osintxu descenderán del monte a las 19.00 horas.

Los otros protagonistas infantiles, los Reyes Magos, cumplirán con su visita con el mismo cometido de preparar los regalos el 5 de enero desde las 19.00 horas con la cabalgata, y a las 18.00 horas cumplirán estarán Elosua.