Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Desde este jueves al día 24 cada tarde reciben a niñas y niños.

Bergara

El encendido de la iluminación decorativa dará este jueves la bienvenida a la Navidad

Olentzero y Mari Domingi a partir de las 18.30 horas de este jueves por la tarde en el ayuntamiento empiezan a recibir las peticiones

Juan Antonio Migura

Bergara

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

La pareja navideña que forman Olentzero y Mari Domingi abre, este jueves, las puertas de su residencia en el portal de acceso a la ... Casa Consistorial para iniciar la recepción de encargos infantiles en la misma jornada en la que las calles estrenan la iluminación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El encendido de la iluminación decorativa dará este jueves la bienvenida a la Navidad

El encendido de la iluminación decorativa dará este jueves la bienvenida a la Navidad