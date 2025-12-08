Bergara Oinez 2025 cierra este jueves

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El programa de paseos saludables Bergara Oinez celebrará el jueves, 11 de diciembre, la decimoquinta salida de este año con la que cerrarán el calendario por este año. A cargo de la excursión los monitores de la empresa BPXport. La partida a las 10.00 horas desde Agorrosin Gunea. En caso de mal tiempo realizarán ejercicios físicos en estas instalaciones. Para acudir pueden inscribirse en Agorrosin 943 77 70 95, en San Joxepe 943 76 21 40 o en www.bergarakirola.eus. La salida con responsables de Jardun visitó Errekalde y el parque de Santa Ana como muestra la imagen.