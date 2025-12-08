Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
A.E.

Bergara

Bergara Oinez 2025 cierra este jueves

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

El programa de paseos saludables Bergara Oinez celebrará el jueves, 11 de diciembre, la decimoquinta salida de este año con la que cerrarán el calendario por este año. A cargo de la excursión los monitores de la empresa BPXport. La partida a las 10.00 horas desde Agorrosin Gunea. En caso de mal tiempo realizarán ejercicios físicos en estas instalaciones. Para acudir pueden inscribirse en Agorrosin 943 77 70 95, en San Joxepe 943 76 21 40 o en www.bergarakirola.eus. La salida con responsables de Jardun visitó Errekalde y el parque de Santa Ana como muestra la imagen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bergara Oinez 2025 cierra este jueves

Bergara Oinez 2025 cierra este jueves