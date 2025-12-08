Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una cuadrilla se apresta para participar en el cross de Santamas del año pasado. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

El XLVII Cross de Santamas estrenará una prueba de marcha nórdica con Sasoibide

La marcha a pie partirá de Garibai a las 10.45 para recorrer 4,2 km y la participación está abierta sin límite de edad y una inscripción de 5 euros

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:21

El XLVII Cross de Santamas que disputará este domingo 14 estrenará una nueva modalidad con la salida de la I Marcha Nórdica, que se ... suma a las tradicionales carreras intercuadrillas e individual, sin olvidar a las categorías menores para niñas y niños de 4 a 15 años.

Te puede interesar

