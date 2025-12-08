El XLVII Cross de Santamas estrenará una prueba de marcha nórdica con Sasoibide

El XLVII Cross de Santamas que disputará este domingo 14 estrenará una nueva modalidad con la salida de la I Marcha Nórdica, que se ... suma a las tradicionales carreras intercuadrillas e individual, sin olvidar a las categorías menores para niñas y niños de 4 a 15 años.

Arrasate Atletiko Taldea, en colaboración con la iniciativa Sasoibide, han organizada esta primera edición de marcha nórdica-marcha a pie sobre una distancia de 4,2 kilómetros, en la que pueden participar cualquier persona, sin límite de edad y 5 euros la inscripción.

Sasoibide es una iniciativa impulsada en 2018 por dos vecinas de Arrasate con el objetivo de mejorar la salud física y mental de las personas mayores a través de los paseos. Mujeres y hombres de más de 55 años, por lo general jubilados, son los beneficiarios de este proyecto concebido para aunar paseos saludables, alicientes culturales y buena compañía.

La salida y la meta de la I Marcha Nórdica de Santamas partirá a las 10.45 se situarán en Garibai, a la altura de la residencia Iturbide. Su itinerario comprende dos vueltas al recorrido siguiente: de Garibai a Maala, Gipuzkoa etorbidea, rotonda Elma (giro 360º) y regreso a Maala, y continuar por Maalako Errabala, Portalón, Sebero Altube, Olarte, Arbolapeta (giro 360º) y regreso al Portalón para proseguir por Erdikokale, Paseo Arrasate, Zerkaosteta, Biteri plaza, Maalako Errabala, rotonda Maala (dos vueltas) y meta en Garibai.

Cross Intercuadrillas

En el tradicional cross intercuadrillas, abierto a atletas mayores de 16 años, tendrá carácter comarcal, y solo podrán optar al premio las cuadrillas del Alto Deba.

Las inscripciones se pueden formalizar en la web www.arrasateatletiko.com hasta el sábado 13 y el mismo día de la prueba en la plaza Biteri, con un precio de 10 euros. La recogida de dorsales será en el mismo lugar.

La prueba comenzará a las 12.30 del mediodía, con salida y meta en Garibai.

A efectos de la clasificación por cuadrillas, puntuarán los cuatro primeros clasificados de cada cuadrilla, sumándose los puntos obtenidos en la prueba, independientemente de que participen en la misma atletas a nivel individual.

Habrá clasificaciones por cuadrillas, masculina, femenina y mixta puntuando los cuatro primeros clasificados de cada cuadrilla en categoría masculina y femenina. En la clasificación de cuadrillas mixtas puntuarán los dos primeros chicos y las dos primeras chicas de la cuadrilla.

Resultará vencedora de la prueba la cuadrilla que obtenga menos puntuación en la suma de los cuatro puestos obtenidos.

En caso de igualdad en la clasificación de dos o más cuadrillas, se tendrán en cuenta la mejor clasificación del cuarto clasificado de las respectivas cuadrillas implicadas.

Habrá sendos trofeos para el vencedor de la prueba y para la primera mujer clasificada.

Los premios para las tres cuadrillas que encabecen las clasificaciones, masculina, femenina y mixta, consistirán en un cordero para los primeros, 4 conejos para los segundos y cinco pollos para los terceros.La entrega de premios tendrá lugar a las 13.30 en la Plaza Biteri.

Dos recorridos

Habrá dos recorridos en el Cross de Santa Tomás, una pequeña, de una sola vuelta, que irá de Garibai a Maala para continuar por Gipuzkoa etorbidea hasta Elma y regreso por Maala hasta Garibai.

El recorrido largo constará de dos vueltas, hasta completar 6 kilómetros a un circuito que irá desde Garibai a Maala y Elma y vuelta por Maalako Errabala, Portalón, Sebero, Olarte, Arbolapeta, Portalón, Erdikokale y Paseo Arrasate bajando por Zerkaosteta a la plaza Biteri para proseguir por Maalako Errabala hasta la rotonda Maala y de ahí a la meta de Garibai.