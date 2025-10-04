Urbanismo con perspectiva de género

La arquitecta municipal Amaia Iriondo y la alcaldesa Maider Morras en la presentación de la iniciativa.

Kepa Oliden arrasate. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02

Un proceso participativo ciudadano y un estudio técnico encauzarán el compromiso del ayuntamiento de incorporar la perspectiva de género a la planificación urbanística municipal. El objetivo de construir una ciudad «más diversa, cuidadora y sostenible» empezará a materializarse a través de la iniciativa '¡Cambia la mirada, transforma la ciudad!, un proyecto que tiene por objeto elaborar un diagnóstico urbano del municipio con perspectiva de género.

Por medio de este diagnóstico se evaluará hasta qué punto los espacios públicos responden a las diversidades y necesidades de toda la ciudadanía. Las conclusiones que se extraigan ayudarán a diseñar una ciudad alineada con la visión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Una de las claves del proyecto reside en la participación ciudadana. Un proceso que constará de varias fases, y ofrecerá amplias oportunidades de pronunciarse a la ciudadanía.

De entrada, hasta el 31 de octubre permanece disponible on line un cuestionario para completar un encuesta de 6 minutos con preguntas como cuáles son los espacios públicos que utilizas más a menudo; cómo utilizas generalmente estos espacios?; ¿qué tipo de espacios y/o usos faltan en Arrasate?...

Asimismo, los días 6 y 7 de octubre se instalarán puntos de información itinerantes y mapeos colectivos en diferentes espacios del municipio.

Durante el mes de octubre se efectuarán recorridos exploratorios por los diferentes barrios para analizar in situ los espacios públicos (accesibilidad, movilidad, zonas de encuentro..).

Las sesiones tendrán lugar atendiendo al siguiente programa: el martes 21 partiendo a las 18.00 horas de la sala Jokin Zaitegi, Kulturate se recorrerá el casco histórico, el Ferial, Txaeta y San Andrés.

Al día siguiente, miércoles 22, la cita será a las 18.00 horas en el hogar del jubilado Toki Argi, (Agerre 2-Santa Marina) para recorrer Altamira, Santa Marina, Santa Teresa y Musakola.

El martes 28 quedarán en el hogar de jubilados de Uribarri (Plaza Usaetxe 4, 4B) para seguir el itinerario que les llevará a recorrer Zarugalde, Gorostiza, Uribarri, Uribe y Munar.

Por último, el miércoles 29 se darán cita en al sala Loramendi de Kulturate a las 18.00 los vecinos de los barrios rurales. En esta ocasión no habrá recorrido exploratorio.

Conclusiones

El momento de compartir las conclusiones que se deriven del diagnóstico urbano llegará en noviembre, y su conocimiento se divulgará por medio de talleres participativos, que estarán también abierto a recoger nuevas propuestas.

El borrador final de diagnóstico se presentará la público a lo largo del mes de enero, y aún habrá ocasión de recoger las últimas aportaciones ciudadanas.

Así pues, el proceso de trabajo para la elaboración del diagnóstico combinará, por un lado, el análisis técnico (datos cuantitativos, planos, observaciones...), y, por otro, la participación ciudadana (opiniones de los arrasatearra, encuestas, recorridos, talleres...).

De la fusión de ambos factores nacerá el diagnóstico y se elaborarán propuestas concretas para el modelo urbanístico futuro de Arrasate.

El Ayuntamiento de Arrasate invita a participar a toda la ciudadanía, pero de manera especial a quienes «cuidan, a las mujeres, residencias, jóvenes, niñas y niños, personas mayores y, en general, a todas las personas quienes hacen un uso intensivo del espacio público en su día a día».

Y desde el consistorio resaltan que «sus experiencias y miradas serán clave para transformar el futuro del municipio».