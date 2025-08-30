Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Marga Mercader y Eugenio García en el homenaje que les tributaron en la inauguración de la exposición de Kulturate en marzo. OLIDEN

Arrasate

Txikitxu-Arrostaitz coronarán sus aniversarios el 18 de octubre con 250 dantzaris en Uarkape

El evento concluirá con una cena popular abierta a toda la ciudadanía y cuyos tiques se podrán adquirir en el puesto que pondrán en el Portalón

Kepa Oliden

Arrasate

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:34

Los grupos de dantzas Txikitxu-Arrostaitz coronarán los actos conmemorativos de sus respectivos 55 y 35 aniversarios con un gran evento que tendrá lugar ... el 18 de octubre y que reunirá a 250 dantzaris de todas las edades, tanto en activo como miembros veteranos de ambos grupos. El acto contará asimismo con la participación de la Comparsa de Gigantes y Kilikis y de varios músicos locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txikitxu-Arrostaitz coronarán sus aniversarios el 18 de octubre con 250 dantzaris en Uarkape

Txikitxu-Arrostaitz coronarán sus aniversarios el 18 de octubre con 250 dantzaris en Uarkape