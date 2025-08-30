Txikitxu-Arrostaitz coronarán sus aniversarios el 18 de octubre con 250 dantzaris en Uarkape

Los grupos de dantzas Txikitxu-Arrostaitz coronarán los actos conmemorativos de sus respectivos 55 y 35 aniversarios con un gran evento que tendrá lugar ... el 18 de octubre y que reunirá a 250 dantzaris de todas las edades, tanto en activo como miembros veteranos de ambos grupos. El acto contará asimismo con la participación de la Comparsa de Gigantes y Kilikis y de varios músicos locales.

Como señalan desde este doble grupo dantzari, el evento «fusionará tradición e innovación, y estará repleto de sorpresas». Dantzaris, músicos y comparsa se darán cita a partir de las 17.00 horas en la plaza Arizmendiarrieta (antes Laubide) para dirigirse en pasacalle hasta el frontón Uarkape, cuyas puertas se abrirán para el público a las 17.30 horas, con entrada gratuita.

El acto central arrancará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 20.00. A su término, Txikitxu-Arrostaitz han organizado una cena popular en la misma cancha de Uarkape que se servirá a las 21.15 horas y que está abierta a toda la ciudadanía. Habrá dos opciones de menú: uno infantil, al precio de 15 euros, y otra para adultos que costará 28 euros.

Los grupos dantzaris pondrán a la venta los tiques para la cena en el puesto que instalarán en el Portalón los días 5 (18.00-20.00), 6 (11.30-13.30), 11 (18.00-20.00) y 13 (11.30-13.30) de septiembre.

La cena popular en Uarkape se animará a los postres con el baile amenizado por el grupo Akorde Music Experience, y para rematar la jornada el gaztetxe acogerá a partir de la 01.30 horas la romería 'Altsa Porru' y la actuación de DJ Astutxuek, con entrada gratuita.

Exposición

El evento de 18 de octubre en Uarkape será el punto culminante de los actos conmemorativos que los grupos dantzaris viene organizando desde septiembre de 2024. El pasado mes de marzo montaron en Kulturate una exposición con más de 200 fotografías ilustrativas de la trayectoria de ambos grupos. Las imágenes, procedentes de álbumes particulares, de instantáneas cedidas por miembros de asociaciones como ArtGazki y de medios de comunicación de la comarca, y los paneles que les acompañaban, recorrían la historia de ambos grupos desde los modestos inicios de Txikitxu en 1970 de la mano de un joven matrimonio formado por Marga Mercader y Eugenio García, volcados en transmitir su amor por la cultura y el folklore vasco. La joven pareja constituyó un grupo de dantzas que bautizaron con el nombre de Txikitxu. Y bien pequeños eran la veintena de niñas y niños de 3-4 años que inicialmente se apuntaron a este proyecto que arrancaba con más entusiasmo que medios.

De aquellos modestos inicios florecería, 20 años más tarde, Arrostaitz, un nuevo grupo creado a iniciativa de muchos de aquellos antiguos niños dantzaris convertidos, andando el tiempo, en adultos.