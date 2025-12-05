Ludotecas y gaztetxokos programan actividades y excursión este mes

Kepa Oliden arrasate. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Las ludotecas y gaztetxokos han confeccionado un programa lleno de actividades dirigido a niños, niñas y adolescentes para las vacaciones de invierno del día 26 al 30.

Los niños y niñas de entre 3 y 11 años podrán disfrutar de diversas actividades durante las mañanas: el viernes 26 habrá ocasión de practicar deportes rurales en Iturripe; el lunes 29 habrá talleres para la elaboración de velas en las tres ludotecas: el martes 30 habrá una salida a los colchones elásticos de Gasteiz. El precio es de 5 euros y las plazas, limitadas. Para participar en estas actividades será necesario inscribirse en las ludotecas antes del 12 de diciembre.

En la programación de los gaztetxokos del 26 al 30 de diciembre habrá mucho donde disfrutar. Para cada uno de estos cinco días se ha organizado un plan diferente, para que los adolescentes de entre 12 y 17 años gocen al máximo de las vacaciones de invierno.

El viernes 26 realizarán una excursión para acudir a un Escape Room en Gasteiz. El sábado 27 han organizado otra salida, en este caso al Laser Tag en Donostia. El domingo 28 se jugarán las 'olimpiadas juveniles en Zaldibar. El lunes 29 se efectuarán una nueva excursión, en este caso para visitar el Museo de la Ciencia Miramón en Donostia.

Fiesta de fin de año

Finalmente, el martes día 30 tendrá lugar la celebración da una fiesta de fin de año, que incluirá un paseo por el monte, una comida y una sesión de karaoke.

Para participar en las actividades del gaztetxoko será necesario inscribirse y, para las salidas, se requerirá autorización de madres, padres o tutores.

El último día para inscribirse será el 19 de diciembre, en los gaztetxokos, en el gazteleku o a través de las redes sociales del servicio.