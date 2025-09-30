Emakume Txokoa pondrá medios contra la violencia machista en Maritxu Kajoi

Emakume Txokoa pondrá medios para combatir la violencia machista en la fiesta de Maritxu Kajoi. Los recursos y soportes que se ofrecerán irán coordinados ... con otros servicios y protocolos como la Policía Municipal y Servicios Sociales.

Newsletter

El departamento de Feminismo y LGTBI+ del Ayuntamiento facilitará diversos soportes y recursos como el punto de información libre de violencia sexista, el punto de atención o el teléfono de atención. Este será el mismo número de teléfono de los últimos años, el 688 809 137. Estará disponible desde las 18.00 de la tarde del viernes hasta las 8.00 de la mañana del sábado y además de proporcionar ayuda, ofrecerán información o consejo. El teléfono estará disponible para mujeres y/o personas LGTBI+.

En Arbolapeta

El punto para la prevención y sensibilización de las violencias machistas se ubicará en Arbolapeta el viernes de 18.00 a 00.00 horas. Estará atendido por mujeres expertas en violencia machista y autodefensa feminista para proporcionar un servicio de apoyo, información o asesoramiento.

Los objetivos de este espacio son, entre otros, el de concienciar a las mujeres y a la ciudadanía en general sobre el tema de la violencia machista; recoger las vivencias, opiniones e intereses de las mujeres hacia la violencia sexista durante las fiestas; crear un espacio de apoyo y solidaridad y proporcionar medios para combatirla; concienciar a los posibles agresores de que no todo es libre y que tendrán respuesta en los casos en los que haya agresiones, y hacerles conscientes de la capacidad de las mujeres para defenderse brindando para ello medios y herramientas de trabajo.

Oficina de la Juventud

Por otro lado, y específicamente para las fiestas, se instalará un punto de atención en la Oficina de Juventud. Ese servicio se activará a medianoche, a las 00.00 horas, y permanecerá hasta la mañana siguiente, sábado, a las 08.00 horas.

«Además de recoger las vivencias, opiniones e intereses de las mujeres* y las chicas* jóvenes hacia la violencia sexista durante las fiestas, será un espacio de atención, apoyo y solidaridad. Allí encontrarás mujeres expertas en violencia machista y autodefensa feminista. Además, el espacio permanecerá abierto también a la comunidad LGTBI+, ante las posibles agresiones que pueda haber», han señalado los representantes municipales.

Autobuses nocturnos

Por otro lado, Lurraldebus ofrecerá servicios especiales nocturno de autobús durante la noche del viernes 3 al sábado 4 de octubre, para que aquellas personas que quieran disfrutar de las fiestas de la localidad puedan hacerlo de forma sostenible, cómoda y segura.

Así lo ha indicado la diputada Azahara Domínguez, que ha informado de que la noche del viernes 3 al sábado 4 de octubre circularán servicios nocturnos con las mismas líneas (DG40G Eibar-Eskoriatza-Eibar y DG41G Oñati-Leintz Gatzaga-Oñati) y horarios que el resto de sábados del año. Además, el sábado a la mañana se dispondrán refuerzos desde Arrasate a los diferentes destinos que partan desde la citada localidad.

«Para el pueblo de Arrasate y el valle de Debagoiena, contar con un autobús nocturno para Maritxus es muy importante, ya que es un medio imprescindible para fomentar el transporte público, la seguridad y disfrutar de un ambiente festivo intenso», ha subrayado la alcaldesa de Arrasate Maider Morras.