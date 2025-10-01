Cortarán al tráfico Zarugalde y Otalora desde la rotonda de San Francisco hasta Muxibar

Con motivo de la festividad de Maritxu Kajoi que se celebrará este viernes 3, a partir de las 18.00 horas hasta las 08. ... 00 horas del sábado 4 de octubre permanecerán cortados al tráfico los tramos de calle Otalora desde la rotonda de San Francisco hasta la de Muxibar, y la calle Zarugalde desde Monterrón hasta Muxibar.

La medida de interrumpir al tráfico ambos tramos viales se ha tomado para «garantizar la seguridad del flujo de gente entre el recinto festivo y el casco antiguo».

Excepciones

No obstante, desde el ayuntamiento señalan que habrá excepciones para los vehículos de los garajes de la zona, que podrán entrar y salir, así como también pasarán por allí los vehículos de emergencias y los camiones de recogida de residuos.

Por su parte, el transporte público del Herribusa, el servicio local de autobuses, no pasará por la zona cerrada; y en esa franja horaria tendrá paradas provisionales en la rotonda de San Francisco y en la de Muxibar.