Cortarán al tráfico Zarugalde y Otalora desde la rotonda de San Francisco hasta Muxibar

Arrasate-MondragónCortarán al tráfico Zarugalde y Otalora desde la rotonda de San Francisco hasta Muxibar
El Diario Vasco
Arrasate-Mondragón
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58
Con motivo de la festividad de Maritxu Kajoi que se celebrará este viernes 3, a partir de las 18.00 horas hasta las 08. ... 00 horas del sábado 4 de octubre permanecerán cortados al tráfico los tramos de calle Otalora desde la rotonda de San Francisco hasta la de Muxibar, y la calle Zarugalde desde Monterrón hasta Muxibar.
La medida de interrumpir al tráfico ambos tramos viales se ha tomado para «garantizar la seguridad del flujo de gente entre el recinto festivo y el casco antiguo».
Excepciones
No obstante, desde el ayuntamiento señalan que habrá excepciones para los vehículos de los garajes de la zona, que podrán entrar y salir, así como también pasarán por allí los vehículos de emergencias y los camiones de recogida de residuos.
Por su parte, el transporte público del Herribusa, el servicio local de autobuses, no pasará por la zona cerrada; y en esa franja horaria tendrá paradas provisionales en la rotonda de San Francisco y en la de Muxibar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.