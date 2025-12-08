Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Arrasate

Una conferencia en Al Andalus abordará el origen de la autonomía de Andalucía

El Diario Vasco

arrasate.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

El prestigioso historiador Alejandro Santos Silva impartirá este viernes 12 en el centro cultura Al Andalus (19.00h) una conferencia sobre los orígenes de la autonomía de Andalucía, y más concretamente sobre las manifestaciones que hubo por toda la comunidad el 4 de diciembre de 1977, gracias a las cuales se consiguió que se firmara el Estatuto de Autonomía de Andalucía tiempo después.

La conferencia lleva por título 'Andalucía se hizo presente' y a su término se ofrecerá un pequeño tentempié.

Alejandro Santos Silva es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y realizó el Master de Estudios Históricos Comparados en la misma universidad. Publicó el artículo 'El papel del Partido del Trabajo de España en la lucha por la autonomía de Andalucía' –resultante de su trabajo fin de master–, y ha realizado sendas comunicaciones a congresos sobre la política municipal de la Organización Revolucionaria de Trabajadores y sobre el proceso de gestación de las manifestaciones andaluzas por la autonomía del 4 de diciembre de 1977, esta última junto al antropólogo Ernesto Martínez Fernández. Ha contado con una beca de la Diputación Provincial de Cádiz para el estudio de la represión franquista en Vejer de la Frontera y en las próximas semanas depositará su tesis doctoral sobre la experiencia de Minas de Río Tinto SAL (1995-2001), la principal sociedad laboral de España en su periodo de existencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una conferencia en Al Andalus abordará el origen de la autonomía de Andalucía