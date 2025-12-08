Una conferencia en Al Andalus abordará el origen de la autonomía de Andalucía

El Diario Vasco arrasate. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El prestigioso historiador Alejandro Santos Silva impartirá este viernes 12 en el centro cultura Al Andalus (19.00h) una conferencia sobre los orígenes de la autonomía de Andalucía, y más concretamente sobre las manifestaciones que hubo por toda la comunidad el 4 de diciembre de 1977, gracias a las cuales se consiguió que se firmara el Estatuto de Autonomía de Andalucía tiempo después.

La conferencia lleva por título 'Andalucía se hizo presente' y a su término se ofrecerá un pequeño tentempié.

Alejandro Santos Silva es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y realizó el Master de Estudios Históricos Comparados en la misma universidad. Publicó el artículo 'El papel del Partido del Trabajo de España en la lucha por la autonomía de Andalucía' –resultante de su trabajo fin de master–, y ha realizado sendas comunicaciones a congresos sobre la política municipal de la Organización Revolucionaria de Trabajadores y sobre el proceso de gestación de las manifestaciones andaluzas por la autonomía del 4 de diciembre de 1977, esta última junto al antropólogo Ernesto Martínez Fernández. Ha contado con una beca de la Diputación Provincial de Cádiz para el estudio de la represión franquista en Vejer de la Frontera y en las próximas semanas depositará su tesis doctoral sobre la experiencia de Minas de Río Tinto SAL (1995-2001), la principal sociedad laboral de España en su periodo de existencia.