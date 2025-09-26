Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Gari Iturbe alkatea eta Agutzane Elkoro UDAko lehedakaria. GOIENA

Aretxabaleta

UDAk partiduetan golak ospatzeko suziririk ez botatzea erabaki du

K. O.

aretxabaleta.

Ostirala, 26 iraila 2025, 21:16

Denbora da UDA kirol elkartea eta Aretxabaletako Udala beraien proiektuen berri elkarri ematen dihardutela. Biek ala biek argi dute herrigintza dela beraien proiektuen ardatz. Helburu horri tiraka, zaintza erdigunean jartzen duen herri baten alde jardungo dutela adostu dute. Zaintza bere aspektu zabalenean hartuta. Pertsonen zaintza eta herriaren zaintza oinarri direla azpimarratu dute.

Zaintzaren oinarrietako bat bizikidetza dela argi ikusten dute eta herrian gertatzen diren hainbat gertakarik ez dute horretan laguntzen.

Ez dute suziririk botako

Bi erakundeek, herrian gertatzen diren bizikidetza oztopatu dezaketen gertakarien inguruan jardun izan dute. Aipaturiko herriaren eta pertsonen zaintzaren aldarria zentrora ekarri nahi dute eta elkarlanean aritzeko konpromezua hartu dute bi elkarteek.

Aurrera begira proiektu partekatu baten bueltan ideia bat garatzen hasiak dira eta ondorengo hilabeteetan horren berri emango dute.

Bitartean, ildo beretik, Udalak eta UDAk suzirien gaia landu dute. Biek ikusten dute suzirien gaiak herrian hainbat arazo sortzen duela. Alde horretatik UDAk, partiduetan golak ospatzeko botatzen zituen suziriak ez botatzea erabaki du, pertsonen ongizatea eta lasaitasuna bermatzeko.

Udalak bere aldetik, suzirien inguruko hausnarketa sakonagoa egiten dihardu eta hainbat ekitaldien bueltan sortzen diren bizikidetza arazoen aurrean eta suziriekin izaten diren arrisku momentuak ekidite aldera, arautegi bat osatzeko lanetan hasi da.

Bukatzeko nabarmendu dute, herrian azken urteetan izan diren gertaera ezberdinek (UDAko partiduetan izaten diren konportamendu desegokiek, kontenedoreen erreketek, herriko bazar baten gertaturiko gertaerek eta abar) ez dutela herriko bizikidetzan ezertan laguntzen. Guzti hauek herrigintza eta bizikidetza oztopatzen duten jardunak direla azpimarratu dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco UDAk partiduetan golak ospatzeko suziririk ez botatzea erabaki du

UDAk partiduetan golak ospatzeko suziririk ez botatzea erabaki du