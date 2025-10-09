Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La UDA se solidarizará con el pueblo palestino en los partidos de este fin semana en Ibarra

M.G.

aretxabaleta.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Comenta

La cartelera futbolística del fin de semana se teñirá de solidaridad en Ibarra con gestos de apoyo al pueblo Palestino. La UDA ha anunciado que guardará un minuto de silencio en todos los partidos que se disputen en casa «en solidaridad con el pueblo palestino».

Además, el equipo de tercera división saltará al terreno de juego con la bandera palestina y los jugadores llevarán brazaletes negros en el partido que les enfrentará el domingo a las 16. 30 al Aurrera Vitoria. Y no solo eso, el club ha pedido a la afición que lleve ollas al encuentro del primer equipo para participar en la cacerolada convocada en el descanso de la contienda.

Los gestos solidarios se completarán con otro acto cargado de simbolismo, ya que en los alrededores del campo de fútbol se escribirán los nombres de los niños y niñas víctimas del genocidio.

Derbi femenino mañana

El partido de Tercera entre la UDA y el Aurrera de Vitoria del domingo, es el plato fuerte de la cartelera futbolística en Ibarra, pero no faltarán citas de interés. Mañana, el cadete masculino de liga vasca recibe (15.30) al Kostkas, y el Preferente femenino del Debagoiena y el Mondra se vestirán de derbi a las 17.30. El cadete de primera se enfrentará al Bergara (10.30) y el infantil txikis al Eibar (12.15). El domingo (12.00) el infantil del primera juega contra el Eibartarrak y el alevín (10.30) al Ilintxa.

