Aretxabaleta'Nire ongizate emozionala zaintzen' programa urrian osasun zentzoan
El Diario Vasco
aretxabaleta.
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:50
Ikasturte berriarekin batera, 'Nire ongizate emozionala zaintzen/Cuidando mi bienestar emocional' programa jarriko da martxan Aretxabaletako osasun zentroan.
Zortzi saioz osatua dagoen programa izango da. Emozioen kudeaketa, elikadura, atsedena eta komunikazioa landuko diren besteak beste. 15 pertsonek izango dute parte hartzeko aukera, eta saioak 2 monitorek dinamizatuko dituzte. Saio bakoitzak 2 ordu eta 30 minutuko iraupena izango du, eta kasu honetan, urriaren 22an emango zaio hasiera eta abenduaren 10ean amaituko da, astero saio bat eginez: asteazkenero 16:00etatik 18:30era Aretxabaletako osasun-zentroan.
Interesa daukan edonori dago zuzendua tailerra. Horretarako, izena emateko, osasun-zentrora hurbildu, 943 00 65 51 telefonora deitu edota pacienteactivo@ osakidetza.eus posta elektronikora idatzi.
