Musika Bulegoa y MU impulsarán la formación e investigación en cultura

La Asociación Musika Bulegoa y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea han firmado un convenio de colaboración para ... impulsar la formación y la investigación en el ámbito de la cultura.

En la firma del acuerdo, celebrada en el campus de Aretxabaleta, han participado Iker Durana y Amaia Ispizua director gerente y miembro de la dirección de Musika Bulegoa, respectivamente, y por parte de Mondragon Unibertsitatea, Nagore Ipiña y Xabi Igoa, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y director del área de comunicación de la facultad, respectivamente.

El objetivo del convenio firmado es poner la base al trabajo conjunto de ambas organizaciones en aspectos como la formación, investigación del sector cultural y que ambas entidades puedan incidir en el sector de la música.

«Este convenio nos permite acercar la realidad del sector musical a la universidad», en palabras de Iker Durana

El convenio prevé que ambas entidades trabajarán conjuntamente en el nuevo grado Industrias Culturales y Creativas puesto en marcha este curso en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragon. Una labor que se traduce en la incorporación de profesionales del sector de la música en el grado. Además, el alumnado podrá realizar las prácticas y el Trabajo de Fin de Grado en la asociación. Por último, ambas organizaciones han acordado promover la investigación y formación en el ámbito cultural así como trabajar de manera conjunta en otros proyectos que puedan surgir.

Tras la firma del documento, Iker Durana, director gerente de Musika Bulegoa, ha señalado que «este convenio nos permite acercar la realidad del sector musical a la universidad y trabajar juntos para que el alumnado pueda aprender de profesionales en activo. Estamos convencidos de que esta colaboración fomentará la innovación y fortalecerá el tejido cultural de nuestro entorno«.

Por su parte Nagore Ipiña, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ha definido a Musika Bulegoa «como un agente clave en el sector de la industria cultural y creativa» y ha subrayado que «esta relación va a repercutir en ambos sentidos: por un lado, el alumnado podrá conocer el sector profesional y, por otro, es una oportunidad para responder a las necesidades del mismo».

Las representantes institucionales han terminado el acto añadiendo que esperan que esta colaboración sea fructífera y dé lugar a futuros proyectos conjuntos en el ámbito cultural y educativo.