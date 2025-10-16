Diversión y reivindicación caminarán juntas en el estreno de Inklusio Eguna

La inclusión aborda no solo las barreras físicas, sino también los prejuicios y las barreras actitudinales que a menudo son más difíciles de eliminar. ... Lo saben muy bien las asociaciones DebaTEA y Aratz, que mañana saldrán a la calle juntas, en un ambiente festivo, con el objeto de seguir avanzando en la inclusión para vivir en igualdad, porque todos somos igual de diferentes.

No importan las condiciones de la persona ni sus rasgos o características, todo el mundo tiene derecho a participar de las actividades que quiera o estén a su alcance independientemente de si son de ocio, turismo o laborales. Inklusio Eguna pondrá en valor, en este sentido, el derecho a disfrutar en igualdad de condiciones del ocio, independientemente de tener o no alguna discapacidad.

Tanto Aratz, con más de tres décadas de trayectoria trabajando en la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, como DebaTEA, que echó a andar en enero del año pasado, para concienciar sobre el autismo, darle visibilidad y defender los derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias, han encontrado en sus caminos un propósito común: «construir de la mano un entorno más accesible, participativo y respetuoso con la diversidad».

Comida popular y rifa

Conciben la inclusión «como un esfuerzo colectivo y comprometido» y mañana se vestirán de fiesta en una jornada lúdica que tendrá como epicentro la herriko plaza. Habrá juegos por grupos diseñados para fomentar la inclusión de personas neurodivergentes y con discapacidad intelectual, hinchables de distintos tamaños, una txosna para tomarse un tentempié (txistorra y bebidas) y, como colofón, una paellada, que ha fijado un límite de 200 comensales.

Los tiques están a la venta, al precio de cuatro euros, en Uretz taberna, el bar gestionado por DebaTEA, que abrió sus puertas el pasado agosto en el antiguo convento apostando también por la inclusión laboral.

Combatir los prejuicios requiere identificarlos y educar a la sociedad para fomentar una cultura de respeto y comprensión, que es esencial para que la inclusión sea efectiva y la discriminación se reduzca. Debatea y Aratz tienen claro que la diversidad nos enriquece a todos y en todos los ámbitos, y que hay que tenerlo presente en el día a día.

Inklusio Eguna va en esa línea, y para afrontar los gastos de organización de la celebración, han organziado una rifa con una cesta de productos saludables con los boletos a un euro.