La biblioteca organiza talleres de escritura en euskera y en castellano

El Diario Vasco aretxabaleta. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El nuevo curso de la biblioteca municipal ha programado sendos talleres de escritura en euskera y en castellano así como tertulias literarias con periodicidad mensual. El plazo de inscripción para estas actividades permanece abierto hasta el 26 de septiembre en la casa de cultura Arkupe.

El taller de escritura en euskera será impartido por Miren Amuriza en 5 sesiones de 2 horas cada una que tendrán lugar el 11 y 25 de noviembre, 16 de diciembre, 13 y 27 de enero comenzando a las 18.00 horas.

El taller de escritura en castellano correrá a caro de Mónica Leiva, y se desarrollará en 3 sesiones de 2 horas cada una los días 9 de octubre, 20 de noviembre, 11 de diciembre, también a las 18.00 horas.

Tertulias literarias

Asimismo, se han programado tertulias literarias mensuales tanto en euskera como en castellano.

Las de euskera tendrán lugar a las 18.30 horas los jueves 16 de octubre, 13 de noviembre, 11 de diciembre, 15 de enero, 12 de febrero, 12 de marzo, 16 de abril y 14 de mayo.

Las tertulias literarias en castellano serán a las 18.00 horas los miércoles 1 de octubre, 5 de noviembre, 3 de diciembre, 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 15 de abril, 6 de mayo y 3 de junio.