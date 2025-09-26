La asociación Basotxo programa cursos de canto coral, danza y escritura creativa

K. O. aretxabaleta. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

La asociación de jubilados Basotxo ha programado varios cursos de canto coral, danza y escritura creativa para el mes de octubre.

Los cursillos de iniciación al canto coral y a las euskal dantzak serán impartidos en Arkupe por Leizarra Musika Eskola. El primero, los martes de 18.15 a 19.15, y el segundo, los lunes de 16.00 a 17.00 horas.

El taller de escritura creativa correrá a cargo de Josune Murgoitio en la sede de Basotxo por las mañanas, en fecha aún por determinar.

Feria de San Miguel

Por otro lado, Aretxabaleta acogerá hoy la feria de artesanía, productos locales y ganado autóctono de las fiestas de San Miguel. La cita arrancará a las 10.00 en la calle Durana y en el espacio debajo de la plaza.

Durante el mediodía habrá animación con los trikitilaris de Leizarra Eskola y con el duelo bertsolari de balcón a balcón que tendrá lugar en Mitarte entre Aitor Sarriegi y Ainhoa Elustondo a las 12.30 horas. Habrá también txalapartaris y joaldunas, y la actuación del grupo Emeki en Mitarte a las 13.00 horas.

Como novedad, este año se restituye en premio 'Atxabalta Saria', que entregará a las 19.00 en la plaza, donde también actuarán dantzaris.