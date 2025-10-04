'Arizona' abre un octubre cargado de teatro

Marian González Lizarralde ARETXABALETA. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, dos pesos fuertes de la pequeña pantalla que no necesitan presentación, abren hoy un octubre repleto de teatro en Zaraia Aretoa. Cuatro producciones ('Arizona', 'Miñan', 'Butterfly effect' y Baboom') invitarán a reírse, emocionarse y reflexionar con historias y realidades con mucha miga,

Garmendia y Plazaola desembarcan (19.30) en el Arkupe con 'Arizona' una obra de Txalo Produkzioak que combina humor y reflexión política para explorar la trascendencia de las fronteras en la vida de las personas.

La historia, que veinte años después sigue estando más vigente que nunca, sitúa al público en medio de un desierto, en una zona fronteriza. Una pareja ha acudido a la llamada para vigilar la frontera a su particular manera e impedir el paso de los posibles emigrantes. Inspirada en los movimientos 'trumpistas' que ya a principio de siglo llamaban a la población a proteger las fronteras ante los extranjeros,, la pieza ha sido actualizada «para dialogar con el presente», como expresan sus creadores.

«Hay gestos y frases que evocan directamente a Trump, aunque no lo nombramos. Y también salen a 'escena' algunos políticos españoles» explican. Con una duración de 75 minutos, 'Arizona' propone reflexionar sobre las fronteras, los discursos políticos y la obediencia ciega. Todo ello expresado con el peso que el tema merece, pero también con mucho humor.

El viernes, repitiendo escenario (Zaraia, aretoa), pero a las 20.00 horas, el relevo pasará a 'Miñan', la narración autobiográfica de Ibrahima Balde que Amets Arzallus llevó al papel, y que la compañía Artedrama ha subido al escenario con éxito. La crónica de un terrible viaje desde Guinea Conakry hasta el Bidasoa que pone cara y voz a la odisea de la inmigración.

La llamada desesperada de su madre llevó a Ibrahima a abandonar su casa rumbo a Europa en busca de su hermano pequeño que no daba señales de vida. Atravesó el desierto y durante su desolador viaje se cruzó con policías, secuestradores, pasadores... descubriendo el sufrimiento del dolor, la sed y el hambre.

Bajo la dirección de Ander Lipus, los actores Sambou Diaby y Mikel Kaye, y la actriz Eihara Irazusta materializan la historia de uno de los libros en euskera más leídos. De hecho, posteriormente se ha traducido al inglés y al español, en este caso con el título de 'Hermanito', que es lo que significa 'Miñan' en una de las lenguas de Guinea-Conakry.

El domingo que viene, día 12, el relevo pasará a 'Butterfly effect' de Astrolabium Teatro. Dos feriantes que giran por el mundo muestran en una original propuesta escénica la evolución del ser humano. Papillon y Clemont, llevaban el cine de pueblo en pueblo hasta que se les rompe la cámara, por lo que deciden contar con palabras la película que iban a proyectar para seguir llevando a cabo el espectáculo.

Con los elementos más sencillos que traen en la maleta contarán acontecimientos que han sido importantes a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, reflexionarán sobre los derechos que ha ganado el ser humano a lo largo de la historia teniendo siempre en cuenta la importancia que ha tenido el efecto mariposa.

La última cita será el día 26 con 'Baboom' un «canto a la autosuficiencia, a la cooperación y a la esperanza» protagonizado por Xabi Larrea que con humor y creatividad invitará «a soñar, emprender y construir un mundo más justo, humano y libre».