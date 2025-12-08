Aretxabaleta estrenará su programa navideño con la feria de invierno

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Aretxabaleta dará el pistoletazo de salida a la programación navideña el próximo fin de semana con la celebración de la ferial de invierno. El sábado 13 y el domingo 14, en horario de 11.00 a 15.00, la calle Durana se llenará de puestos de artesanía, productos locales...

El martes 16 se ofrecerá un concierto de Navidad en el Zaraia aretoa a las 18.30 horas y los días 22 y 23 circulará un tren chu-chú por las calles. El 24 Olentzero y Mari Domingi acudirán puntuales a su cita partiendo del polideportivo a las 18.30. Adriene Bergson-Johnson ofrecerá un monólogo el 26 y el 27 habrá un bertso-saio en la sala Zaraia.