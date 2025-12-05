Aretxabaleta celebró el día de la Ama de Casa con un encuentro intergeneracional

Aretxabaleta celebró el Día de la Ama de Casa con un emotivo encuentro intergeneracional que tuvo lugar el pasado lunes día 1 de diciembre, ... con motivo del Día de la Ama de Casa.

El alumnado de Aretxabaleta Lanbide Eskola (ALE), perteneciente a la Formación Profesional Inicial de la especialidad de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, organizó un emotivo acto en colaboración con la asociación de jubilados Basotxo de la localidad. Este ciclo, nuevo en la oferta formativa del centro, ha nacido con una clara vocación social y comunitaria.

Los estudiantes, sensibilizados con el valor social y familiar del trabajo doméstico, contactaron con el grupo de jubilados para preparar un encuentro de reconocimiento a todas las amas de casa del municipio. A la cita acudieron unas 30 personas, que llenaron de cercanía y recuerdos el espacio preparado por el centro.

El momento más especial llegó cuando se entregó un reconocimiento simbólico a la ama de casa más veterana, que recibió el aplauso cálido de todos los asistentes. Además, el coro de jubilados Basotxo puso la nota musical a la jornada, emocionando al público con varias interpretaciones muy aplaudidas.

El ambiente estuvo marcado por el intercambio de vivencias entre generaciones y por la voluntad de seguir fortaleciendo la colaboración entre la escuela y la comunidad. Tanto estudiantes como mayores coincidieron en la importancia de dar valor a un trabajo que históricamente ha sostenido los hogares y que merece visibilidad y reconocimiento.

El acto concluyó con un pequeño refrigerio y el compromiso de repetir iniciativas conjuntas en el futuro.