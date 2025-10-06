Tres de tres para el primera regional de AKE que lidera por goles su grupo

J.A.M Antzuola. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14

Diez goles a favor y dos en contra en tres partidos permiten al primera regional de AKE ocupar la primera posición del grupo junto con Beasain y Urola con nueve puntos en el casillero. La diferencia de goles determina el primer puesto. Unos aciertos a portería de los que cinco lograron el sábado ante Ikasberri en Garmendipe.

Los tantos fueron obra de Aimar Pozo Lasa en los minutos 10 y 66, Oier Aranburu Balestena en el 26, Josu Bouzon Mora en el 55 y Aitor Alonso Elorza en el minuto 87.

Sus compañeros del juvenil preferente, también fuera de casa y en el siempre complicado derbi ante el Bergara, lograron un empate a tres con el que mantienen la primera plaza del grupo dos con 7 puntos en tres jornadas igualados con el Tolosa.

AKE remontó un 2-0 y estuvo a punto de llevarse la victoria. La igualada mahonera llegó en minuto 95 del añadido.

El segundo periodo marcó la reacción de AKE. Primero recorto distancias Oier Yarza Uribeechevarria en el minuto 62. En un apasionante tramo final en el 85 llegaba la igualada con el gol de Aimar Linzoain Tapia, y a los tres minutos AKE se adelantaba 2 a 3 con el gol de Iker Etxaniz Zabaleta. A partir ese momento presión y nervios hasta el definitivo gol bergarés para repartir los puntos.

La formación cadete masculina de primera perdió 4-2 en el campo de Urola. Los goles para AKE de Danel Rodriguez Jauregi y el segundo de Endika Garitano Oiartzabal que les permitieron ir a vestuarios por delante, pero tras el descaso el Urola apretó y se fue definitivamente.

El conjunto cadete femenino cayó en Eztala 1-3 frente a Goierri Gorri. El gol local de Iraide Iraola Lizundia que sirvió para equilibrar la ventaja de las visitantes. En el segundo periodo el Goierri Gorri metió una marcha más y se escaparon en el marcador.