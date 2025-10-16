Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Una secuencia de la producción palestina que se emitirá esta tarde.

Antzuola

Siete cortometrajes con contenido social se ofrecerán esta tarde en Torresoroa

Desde las 18.30 y con acceso libre, se podrán ver producciones que han tomado parte en el Festival Internacional de Cine Invisibles de Bilbo

Juan Antonio Migura

antzuola.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26

Comenta

La decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine Invisible con producciones de temática social que acoge Bilbao, hace una escala en Antzuola esta tarde. Desde las 18.30 horas se proyectarán en Torresoroa siete cortometrajes que han tomado parte en este festival.

Con organización de Anelkar y el Ayuntamiento llega el pase con entrada libre hasta completar el aforo.

El festival, como apunta su denominación Film Sozialak, centra en este género los variopintos argumentos de las producción. Film Sozialak impulsa una programación paritaria para impulsar la representación igualitaria de mujeres y hombres en el cine social, como destacan sus promotores. El festival desde 2009 da cabida a la ficción, el documental y la animación.

En Torresoroa serán 107 minutos de proyección. Presentan los documentales 'Ez daukate' de Euskal Herria, 'Errotatiba' de España, y 'Guardianas del lago' de Guatemala, y las ficciones 'Al fresco' de España, 'Blood like water' de Palestina, y las españolas 'Solo kim' y 'Utlandsk'.

Salida en bicicleta

Con impulso del departamento de Turismo de la Mancomunidad se organiza para este domingo un recorrido guiado en bicicleta por el antiguo trazado ferroviario que discurría entre Antzuola y Osintxu con 14 kilómetros. La inscripción está abierta y pueden escribir a debagoienaturismo@gmail.con o llamar al 943 796 463. Partirán a las 10.00 horas de Kaxeta.

Charla sobre energía

El programa foral Energia Argitu para facilitar información sobre consumos y fuentes energéticas ofrecerá el próximo jueves, día 23, una charla desde las 18.00 horas en Olaran Etxea. Abordarán las sobre energías renovables, el autoconsumo individual y colectivo, y las comunidades energéticas.

Es necesaria la inscripción que cierra hoy en 605 75 76 87, de 09.00 a 15.00 horas. La actividad es gratuita, tiene aforo limitado y se desarrollará en euskera.

