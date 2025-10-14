Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antzuola

La reunión sobre el curriculum local será el 29 de octubre

Posponen la cita prevista para esta tarde por la convocatoria de huelga en apoyo a los palestinos

Juan Antonio Migura

antzuola.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El encuentro dirigido a los adultos previsto para esta tarde para abordar la definición el curriculum local para potenciar una mejor transmisión de las peculiaridades de Antzuola y tener un mayor conocimiento, se ha pospuesto ante el seguimiento a la huelga propuesta para hoy como denuncia al genocidio.

La primera de las reuniones abiertas tendrá lugar el miércoles 29 de octubre de 18.00 a 20.00 horas en la sala de la planta baja de Olaran etxea, y la segunda cita, con el mismo horario y en idéntico escenario, el 12 de noviembre.

El proceso que se abre con los adultos, también tendrán ocasión de aportar los jóvenes, es para definir el modelo de curriculum local que se quiere trabajar en grupo.

En estas reuniones serán los ciudadanos los que aportarán parte del contenido de un curriculum donde seguro que se recogerán el euskera, el patrimonio cultural y natural antzuolarra, o la educación, como elementos básicos.

Se ha realizado un trabajo previo con la identificación de distintas sensibilidades, procedencias, formaciones y otros aspectos, para crear un colectivo que ha recibido una invitación para participar. Este mecanismo no cierra las puertas a nadie, apuntan, «serán bienvenidas todas las personas que quieran aportar». En la dirección de proceso colabora la facultad de humanidades y ciencias sociales de Mondragon Unibertsitatea.

