El primera regional buscará hoy el triunfo en Eztala ante el Aloña Mendi

Viernes, 10 de octubre 2025

El conjunto sénior masculino de Antzuola Kirol Elkartea firma hasta la fecha una brillante campaña con pleno de victorias para situarse como líderes, por diferencia de goles, empatados a nueve puntos con Beasain y Urola. Esta tarde frente a sus aficionados en Eztala, desde las 16.30 horas, recibe al Aloña Mendi B con el objetivo de sumar los tres puntos y mantener la presión para seguir como primeros.

Esta mañana el cadete femenino juega desde las 9.30 horas en Mojategi frente al Mondragon.

Partido de pelota

Mañana desde las 12.00 horas en el frontón municipal la pareja de Olalde formada por Ander Etxaniz y Manex Balerdi se enfrenta a un 'bikote' de Behar Zana, de Billabona, en sénior de honor.