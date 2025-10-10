Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antzuola

El primera regional buscará hoy el triunfo en Eztala ante el Aloña Mendi

J. A.M.

antzuola.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El conjunto sénior masculino de Antzuola Kirol Elkartea firma hasta la fecha una brillante campaña con pleno de victorias para situarse como líderes, por diferencia de goles, empatados a nueve puntos con Beasain y Urola. Esta tarde frente a sus aficionados en Eztala, desde las 16.30 horas, recibe al Aloña Mendi B con el objetivo de sumar los tres puntos y mantener la presión para seguir como primeros.

Esta mañana el cadete femenino juega desde las 9.30 horas en Mojategi frente al Mondragon.

Partido de pelota

Mañana desde las 12.00 horas en el frontón municipal la pareja de Olalde formada por Ander Etxaniz y Manex Balerdi se enfrenta a un 'bikote' de Behar Zana, de Billabona, en sénior de honor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El primera regional buscará hoy el triunfo en Eztala ante el Aloña Mendi