Antzuola

El parque infantil de Navidad se instalará el 30 de diciembre en el patio escolar

J.A.M.

antzuola.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

El programa navideño impulsado desde el consistorio junto a los espectáculo de pago con monólogo y gospel del 20 y 28 de este mes, respectivamente, también incluye actuaciones de los estudiantes de música y la exhibición de gimnasia rítmica, carrera de San Esteban y el parque infantil. Este último llegará el 30 de diciembre al patio de la Herri Eskola para disfrute de 11.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.00 horas.

Las exhibiciones arrancan el lunes 15 de diciembre con estudiantes de Musika Eskola en Torresoroa desde las 18.30 horas. Para el jueves 17 en el frontón desde las 17.30 horas las exhibiciones de gimnasia rítmica a cargo de la deportistas locales de Ariznoa Gimnasia Taldea, y la siguiente jornada una kalejira de las fanfarres de Bergara y la local Beti Gorri.

