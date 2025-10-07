Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leire Galeano e Iera Iturriaga con txapelas y trofeos. ADOS PILOTA

Antzuola

Leire Galeano suma la segunda txapela en nueve días

Logra el trofeo del Plazaz Plaza en Donamaria junto a Irea Iturriaga, y ya comparte vitrina con la coda del Udara Caixabank

J.A.M.

antzuola.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:35

Comenta

En el cuadro de pelotaris de Ados Pilota la zaguera antzuolarra Leire Galeano ha demostrado este verano ser la manista más en forma porque se ha colado en las finales de los dos torneos que impulsa la empresa pelotística y se ha llevado las txapelas de campeona junto a dos delanteras distintas.

Este pasado sábado en el frontón de Donamaria junto con Iera Iturriaga vencía por 22-15 a la bergaresa Maddi Barrokal y Ane Mendiburu en la final de la quinta edición Plazaz Plaza.

Nueve días antes en el también frontón navarro de Aioz la local en compañía de Ainhoa Ruiz de Infante se enfundó la txapela del Udara Caixabank tras superar en la final con la claridad por 22 a 7 tantos a Maite Ruiz de Larramendi e Iera Agirre. Además en este último campeonato lograron cerrar la participación sin conocer la derrota.

