Leire Galeano suma la segunda txapela en nueve días

J.A.M. antzuola. Martes, 7 de octubre 2025, 20:35

En el cuadro de pelotaris de Ados Pilota la zaguera antzuolarra Leire Galeano ha demostrado este verano ser la manista más en forma porque se ha colado en las finales de los dos torneos que impulsa la empresa pelotística y se ha llevado las txapelas de campeona junto a dos delanteras distintas.

Este pasado sábado en el frontón de Donamaria junto con Iera Iturriaga vencía por 22-15 a la bergaresa Maddi Barrokal y Ane Mendiburu en la final de la quinta edición Plazaz Plaza.

Nueve días antes en el también frontón navarro de Aioz la local en compañía de Ainhoa Ruiz de Infante se enfundó la txapela del Udara Caixabank tras superar en la final con la claridad por 22 a 7 tantos a Maite Ruiz de Larramendi e Iera Agirre. Además en este último campeonato lograron cerrar la participación sin conocer la derrota.