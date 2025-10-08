Ideologías, guerra del 36 y represión en clave local en el libro que presentan hoy

Juan Antonio Migura Antzuola. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Aportar luz desde un punto de vista global a los oscuros años de la historia entre 1931 y 1946 en Antzuola, es el objetivo último del libro que esta tarde desde las 18.30 horas presentan en Olaran Etxea con una charla del autor, el investigador e historiador local Iñigo Ramirez de Okariz Telleria. Firma el título 'Ideologiak, gerra zibila eta errepresioa Antzuolan (1932-1946)'.

Catorce intensos años en la historia estatal, de Euskadi y también en Antzuola. «Abordo el recorrido en tres capítulos. El primero desde 1931 a la guerra está centrado en las ideologías dominantes, sus manifestaciones y protagonistas a nivel municipal. La Guerra Civil es el eje del segundo capítulo en una localidad de retaguardia a unos kilómetros del frente en Intxorta; y el tercero profundiza en la represión. Unos la sufrieron durante el conflicto armado, y otros después».

Es una obra diseñada con un carácter didáctico donde la imagen tiene gran importancia con fotografías, gráficos y reproducciones de documentación.

La edición sustentada por el Ayuntamiento lanza una tirada de 300 ejemplares que estarán disponible hoy en la presentación. En adelante se podrá adquirir el libro en la biblioteca, la librería y el Ayuntamiento.

Autor de numerosas publicaciones sobre los aspectos más destacados del municipio, Iñigo reconoce que la obra ha tenido un largo recorrido. «Dio los primero pasos hace casi veinte años con el acopio de informaciones y documentos. El proyecta estaba planteado pero ha sufrido parones por otras investigaciones y actividades. El último año decidí organizar todo el material y preparar el libro».

Destaca la colaboración en forma de nuevos documentos que ha recibido de Elgeta 1937 Kultur Elkartea, «libros de estas características se han trabajado en muchos municipios vecinos. En Antzuola había un vacío que llenar. Queremos aporta una visión general desde distintas perspectivas. Ese periodo oscuro necesitaba claridad». Ramirez de Ocariz defiende que sigue siendo un proyecto abierto «aparecerán informaciones y documentos que enriquecerán el conocimiento de ese periodo a nivel local».