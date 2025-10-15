Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antzuola

El Ayuntamiento se aburre de los usos inapropiados en Olaran Etxea

Da un plazo de un mes para reconducir la situación, y en caso contrario, aplicará fórmulas de control en los accesos

J. A. M.

antzuola.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

Comenta

No es el primer aviso que da el Ayuntamiento para denunciar los usos inadecuados de las instalaciones de Olaran Etxea, que por algunos son tomados con un patio de juegos cuando es un equipamiento para albergar actividades socio-culturales.

Una vez más los baños han sufridos daños, desperfectos y atascos provocados, el elevador no puede utilizarse porque se sube y baja como un juego, y se ocasionan ruidos que interfiere en las actividades.

Con el objetivo de recuperar el uso ordinario para el que está diseñado el centro y deje de ser un espacio de juego, el Ayuntamiento plantea un plazo de un mes para la recuperar el correcto funcionamiento. En caso contrario cerrará la puerta de acceso principal y se echará la persiana, y la entrada se trasladará al acceso de los profesores. El Ayuntamiento sabe que es posible revertir la situación «con la colaboración de todos».

Juez de paz

Un bando recuerda que del 10 de octubre al 10 de noviembre está abierto el plazo para las personas que estén interesadas en asumir las funciones de juez de paz como titular y sustituto.

Podrán concurrir aquellas personas que cumplen los requisitos exigidos. Tendrán que presentar su candidatura en el secretaría municipal donde se les informará de obligaciones y condiciones.

Concluido el plazo, el pleno municipal nombrará al titular y suplente. El consistorio recuerda que si no hay candidatos, el pleno está facultado para designar los cargos entre las personas que cumplen los requisitos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento se aburre de los usos inapropiados en Olaran Etxea