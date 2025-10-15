El Ayuntamiento se aburre de los usos inapropiados en Olaran Etxea

J. A. M. antzuola. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

No es el primer aviso que da el Ayuntamiento para denunciar los usos inadecuados de las instalaciones de Olaran Etxea, que por algunos son tomados con un patio de juegos cuando es un equipamiento para albergar actividades socio-culturales.

Una vez más los baños han sufridos daños, desperfectos y atascos provocados, el elevador no puede utilizarse porque se sube y baja como un juego, y se ocasionan ruidos que interfiere en las actividades.

Con el objetivo de recuperar el uso ordinario para el que está diseñado el centro y deje de ser un espacio de juego, el Ayuntamiento plantea un plazo de un mes para la recuperar el correcto funcionamiento. En caso contrario cerrará la puerta de acceso principal y se echará la persiana, y la entrada se trasladará al acceso de los profesores. El Ayuntamiento sabe que es posible revertir la situación «con la colaboración de todos».

Juez de paz

Un bando recuerda que del 10 de octubre al 10 de noviembre está abierto el plazo para las personas que estén interesadas en asumir las funciones de juez de paz como titular y sustituto.

Podrán concurrir aquellas personas que cumplen los requisitos exigidos. Tendrán que presentar su candidatura en el secretaría municipal donde se les informará de obligaciones y condiciones.

Concluido el plazo, el pleno municipal nombrará al titular y suplente. El consistorio recuerda que si no hay candidatos, el pleno está facultado para designar los cargos entre las personas que cumplen los requisitos.