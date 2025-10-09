El autobús para trasladarse a Aiherra admite inscripción hasta el lunes

J.A.M. antzuola. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Aiherra y Antzuola que alternan la celebración a un lado y otro de la frontera del hermanamiento volverán a encontrarse el próximo 18 de octubre, sábado, en el municipio de Behenafarroa.

Para facilitar la participación el Ayuntamiento organiza un servicio de autobús para las personas interesadas en trasladarse. La inscripción está abierta hasta el lunes 13 de octubre, inclusive, en el Ayuntamiento.

Partirán a las 8.30 horas de Antzuola para llegar a la recepción que tendrá lugar a las 10.00 horas. A las 11.30 horas acudirán a un visita guiada y desde las 13.30 horas la comida con animación musical. Partirán de regreso a las 18.30 horas.

La fecha oficial del hermanamiento estaba establecida en esta 41 edición el 19 de octubre. Una y otra parte vieron conveniente adelantar en un día el encuentro festivo por distintas obligaciones. En concreto en Antzuola el 19 de octubre tendrá lugar el Dantzari Eguna con organización de Oinarin Dantza Taldea.