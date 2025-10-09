Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antzuola

El autobús para trasladarse a Aiherra admite inscripción hasta el lunes

J.A.M.

antzuola.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Aiherra y Antzuola que alternan la celebración a un lado y otro de la frontera del hermanamiento volverán a encontrarse el próximo 18 de octubre, sábado, en el municipio de Behenafarroa.

Para facilitar la participación el Ayuntamiento organiza un servicio de autobús para las personas interesadas en trasladarse. La inscripción está abierta hasta el lunes 13 de octubre, inclusive, en el Ayuntamiento.

Partirán a las 8.30 horas de Antzuola para llegar a la recepción que tendrá lugar a las 10.00 horas. A las 11.30 horas acudirán a un visita guiada y desde las 13.30 horas la comida con animación musical. Partirán de regreso a las 18.30 horas.

La fecha oficial del hermanamiento estaba establecida en esta 41 edición el 19 de octubre. Una y otra parte vieron conveniente adelantar en un día el encuentro festivo por distintas obligaciones. En concreto en Antzuola el 19 de octubre tendrá lugar el Dantzari Eguna con organización de Oinarin Dantza Taldea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El autobús para trasladarse a Aiherra admite inscripción hasta el lunes