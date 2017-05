Europol reconoce que el ciberataque tuvo un nivel «sin precedentes»

La agencia de cooperación policial europea Europol ha movilizado a su unidad de ciberdelincuencia para investigar el ataque sufrido el viernes por miles de organizaciones de al menos 74 países, considerado de "un nivel sin precedentes" en la historia.

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia está ya apoyando a los países que se han visto afectados, entre ellos España, en la medida en que la institución considera necesaria una "investigación internacional" para esclarecer el alcance y la autoría del ataque con 'ransomware', ha informado Europol.

Los expertos estiman en más de 50.000 el número de organizaciones víctimas de los ataques, atribuido inicialmente al virus 'Wanna Cry'. Según los testimonios que se han ido conociendo en estas últimas horas, los 'hackers' exigían el pago de dinero en bitcoins a cambio de liberar los sistemas.

Entre los objetivos alcanzados figurarían empresas españolas como Telefónica, así como el sistema de salud pública británica y varias entidades financieras rusas.

Ya hay 99 países afectados

La empresa checa de antivirus Avast, que figura entre las diez primeras del mundo, ha informado hoy de que el ciberataque registrado la víspera en más de 70 países afecta ya a 99 estados. "Estamos viendo ya 75.000 detecciones del WanaCrypt0r 2.0 en 99 países", ha explicado en el blog de Avast el informático Jakub Kroustek.

Según el experto, el ataque de los piratas informáticos está dirigido "sobre todo a Rusia, Ucrania y Taiwán", y "ha infectado con éxito a grandes instituciones como hospitales a lo largo de Inglaterra y a la empresa de telecomunicaciones española Telefónica".

El experto checo informó luego en su cuenta de Twitter de una rápida escalada en los ataques, que "han pasado a 100.000 en menos de 24 horas". Y confirmó que en Rusia se ha producido el 57% de estas detecciones.

#wcry#WannaCry#WannaCrypt0r#ransomware hitting 100k Avast detections in less than 24 hours. 57% in Russia. Patch your systems!