La DGT borra el tuit con su 'kit antinevada' ante las críticas recibidas Los tuiteros se toman con ironía que recomiende llevar una pala y censuran que todo lo que propone sale caro y no cabe en el maletero EL DIARIO VASCO Miércoles, 10 enero 2018, 20:10

Coincidiendo que casi toda la península lleva días en alerta por el temporal de frío y nieve, y que miles de personas han quedado atrapadas en las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho público en Twitter un mensaje en el que recomienda un kit antinevada que incluye un total de 18 objetos. Pero horas después ha tenido que borrarlo de su cuenta ante las numerosas críticas recibidas por parte de los tuiteros, que se toman con ironía que recomiende llevar una pala y censuran que todo lo que propone sale caro y no cabe en el maletero.

La DGT ha salido al paso de los comentarios matizando que lo propuesto tiene un carácter únicamente “orientativo”. La cuenta especializada en emergencias @infoemerg se ha atribuido las recomendaciones, algo que ha confirmado la propia cuenta de la DGT, añadiendo que “como preferimos no crear más controversia, hemos retirado el tuit”. "Pedimos disculpas a la @DGTes, que con su voluntad de aconsejar y ayudar, le hemos provocado una controversia innecesaria", ha escrito @infoemerg en otro tuit.

Los productos recomendados

La DGT planteaba en su tuit llevar en el vehículo los siguientes productos: una radio, un silbato, una linterna, un teléfono con su cargador, barritas energéticas, botiquín, manta, gorro y guantes, traje de agua, chaleco reflectante, cable de carga para la batería del coche, una eslinga remolque, una caja de herramientas, cadenas, triángulos y una pala.

La amplitud de la lista ha hecho que varios usuarios de Twitter hayan recibido con humor las recomendaciones. A muchos les ha llamado la atención el hecho de tener que llevar una pala y han advertido con ironía de que con tantas cosas no queda ni sitio para las maletas en el vehículo. Otros se han quejado de lo caro que saldría adquirir los 18 productos que propone la DGT.

Entre los mensajes aparecidos en las últimas horas en Twitter hay desde el cachondeo hasta la indignación. Se pueden leer tuits como:

"A mi me hace falta maletero para todo eso".

"Está muy bien lo de la pala, oye, por si tengo que enterrar un cadáver también".

"Se les ha olvidado una navaja multiusos, una brújula, varios litros de caldo de cocido, una nevera a gas, un carro de comida para cocinar, una tienda de campaña, etc. Lo que tienen que hacer es dar medios a los equipos de Emergencia", "y el agua?".

"Si quereis llevamos maquina de café, hervidor de agua y claro, un hornillo".

No faltan quienes piensan en el tamaño de su coche y el equipaje que llevan. "Para eso lo que voy a hacer es comprar un remolque".

"A mi no me caben ya las maletas". "A mi me hace falta más maletero para todo eso".

"¿Me regaláis un coche más grande? Es que todo eso no cabe en mi Polo".

"Creo que falta la sal para quitar la nieve de las carreteras".

"La pala la compramos en el Mercadona y el remolque donde???".

"Y los directivos de la DGT deberían de venir con un kit de vergüenza y así no sufrirán el #accidente de ser destituidos (porque dimitir lo que es dimitir, no dimite ninguno) y/o imputados".

"Yo veo pocas cosas...una mesa camilla con un braserico seguro q iría perfecto con un chocolate calentico que se puede hacer con ese calientaleches con enchufe especial de coche y esa tacica de barro y los bizcochos. Ay chica me estoy viendo en el sillón orejero q seguro cabe tb".

"Pues empiezo bien el año... Por lo menos necesito 300 pavos para el remolque".

"Lo único que echo en falta en el kit de emergencias de la DGT son unos renos voladores".

"Lo del kit de supervivencia para nevadas que ha empezado a recomendar la DGT, es una amenaza de venganza".

"Al señor de la DGT, ese kit que propone será para quien lleve un camión. Para los turismo viene con un remolque de regalo. Lo que tiene que hacer es mantener las carreteras en condiciones que para eso se pagan impuestos".