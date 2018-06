Miles de estudiantes vascos exigen la anulación de la prueba de Matemáticas para las ciencias sociales en la Selectividad Se ha lanzado una recogida de firmas en Change.org alegando la dificultad de la prueba EL DIARIO VASCO Jueves, 7 junio 2018, 19:18

Más de 11.000 estudiantes vascos se encuentran inmersos en los exámenes de Selectividad, que finalizan mañana. Y al igual que ocurriera hace dos años, muchos de ellos han reclamado que se anule el examen de Matemáticas correspondiente a la especialidad de Ciencias Sociales. Justifican la medida en la dificultad de la prueba. Han iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org, que ya cuenta con una respuesta de miles de alumnos dando su apoyo a la iniciativa.

«Pedimos que el examen de selectividad del 2018 de Matemáticas para las Ciencias Sociales, en el País Vasco, sea retirado u omitido dado al nivel que han puesto este año, puesto que los últimos años no se había dado semejante nivel en una selectividad de Matemáticas. La queja es general entre los alumnos ya que algunos la cogen como especifica para subir nota pero viendo lo visto este año algunos no tendrán esa opción. Pedimos que tomen medidas con este examen«, recoge el texto que se ha publicado en la plataforma.

«Que sea retirado u omitido dado al nivel que han puesto este año, puesto que los últimos años no se había dado semejante nivel en una selectividad de Matemáticas»

La petición ha suscitado todo tipo de comentarios. Estos son algunos de ellos:

«Soy profesora. Nos forman para evaluar a todos los alumnos según unos mismos criterios de evaluación que el Gobierno Vasco nos exige en nuestras programaciones. He visto los exámenes de euskera y matemáticas del año pasado y los de este. Y los de este año son mucho más complicados. ¿Por qué no se les da a todos los jóvenes las mismas oportunidades de alcanzar su sueño? ¿El reconocimiento del esfuerzo de tantos años y sus ilusiones dependen de a quién le toque cada año preparar los exámenes? ¿No hay un criterio uniforme? No es justo ni profesional. Yo soy profesora, ¿y ustedes?»

«Una vergüenza, el nivel era superior»

«No me parece normal que pongan un examen de tanto nivel»

«Hay que ser mucho más realistas a la hora de seleccionar los exámenes de la EVAU. ¿Por qué los exámenes de matemáticas tienen que ser tan duros?»

«Que era súper complicado y baja la nota, pobres!!!»

«Lo que hay que hacer es enviar las quejas al correo de acceso a la UPV»

«Un nivel muy superior, muchos docentes actualmente no pasarían las pruebas...»

Se da la circunstancia de que hace exáctamente dos años miles de estudiantes y docentes también demandaron la anulación de la prueba de Matemáticas de la especialidad de Ciencias Sociales por su extrema dificultad. En esa ocasión se recogieron más de 12.000 firmas. La respuesta de la UPV fue que la prueba se atiende al contenido curricular de la asignatura en bachiller.

Tres días de exámenes

Las pruebas de Selectividad se desarrollan durante tres días, hasta el viernes, y en dos fases, una de ellas opcional. La primera –obligatoria– consta de cinco ejercicios: Lengua castellana, Lengua vasca, Historia de España, primera lengua extranjera y la materia obligatoria de la modalidad de segundo de Bachiller: Arte, Matemáticas, Matemáticas para las Ciencias Sociales o Latín. Cada asignatura se evalúa de 0 a 10 y la media de todos los ejercicios cuenta un 40% de la nota final, ya que se pondera con la calificación de Bachiller (60%). La nota máxima en esta parte es un diez. En la segunda parte voluntaria se puede subir la nota a un máximo de 14, con cuatro ejercicios de los que cuentan los dos mejores.

Las dos novedades de esta cita son la posibilidad de examinarse de una segunda lengua extranjera –para entrar en universidades de fuera de Euskadi, porque aquí no cuenta– y un formato de ejercicio de Lengua española menos «denso», que combina preguntas largas y cortas.

En esta cita hay un 5,5% más de aspirantes que en 2017, un millar más de mujeres que de hombres, y ya son más del doble los estudiantes que se examinan en euskera que los que completarán el ejercicio en castellano. Por la tarde, se celebrarán los exámenes de Química, Latín, Diseño, Matemáticas, Dibujo Técnico y Artes Escénicas.