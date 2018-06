¿Qué fue de los alumnos que brillaron en Selectividad? Los guipuzcoanos Miguel Querejeta y Ane Izulain obtuvieron la mejor calificación de Selectividad en los años 2007 y 2012 AINHOA MÚGICA Miércoles, 6 junio 2018, 06:59

Más de 11.000 estudiantes vascos se enfrentan desde hoy a la temida Selectividad, un examen que deben superar todas las personas que quieran cursar una carrera universitaria. El año pasado en Gipuzkoa aprobó el examen el 99% de los alumnos que se presentaron en primera convocatoria. A pesar de estas cifras, el nerviosismo está presente en la atmósfera de las aulas del campus de la Universidad del País Vasco de Ibaeta, donde se celebra esta prueba de acceso.

Miguel y Ane conocen bien lo que se siente minutos antes de enfrentarse al examen. Pasaron por este trance en 2007 y 2012, respectivamente, y coinciden en que lo más contraproducente para salir airoso de Selectividad «es ponerse nervioso». Experiencia tienen. Obtuvieron, cada uno en su año, la nota más alta en Selectividad del País Vasco y por ese motivo insisten en la necesidad de «relativizar la importancia del examen si no se está pendiente de una nota de corte» y leer las preguntas del examen con tranquilidad sin precipitarse a la hora de responder.

Los dos protagonistas del reportaje fueron entrevistados por El Diario Vasco con motivo de la obtención de la nota más alta en selectividad en 2007 y 2012 y ahora volvemos a hablar con ellos para recordar qué hicieron los momentos previos al examen y nos interesamos en saber qué rumbo han tomado sus vidas.

Miguel recuerda cómo acercó a la playa de La Concha a darse un chapuzón para despejarse la mente e ir tranquilo al examen. La fórmula surgió el efecto deseado porque obtuvo un 9,7 de media, la nota más alta que se registró en Gipuzkoa en la convocatoria de junio de 2007. Sin embargo, Ane recuerda que aquellos días se dejó contagiar un poco por el nerviosismo generalizado a pesar de tener garantizado su acceso a la Universidad de Deusto. Volviendo la vista atrás, cree que ese estado de histeria colectiva y que todo el mundo te pregunte sobre el examen no ayuda a calmar los nervios. En su caso, esos nervios no repercutieron de forma negativa en su calificación final porque sacó un 9,67 de nota media, y fue la nota más alta en la convocatoria de junio de 2012.

Ambos se encuentran en estos momentos trabajando en Alemania, como otros muchos jóvenes que han optado por pasar unos años en el extranjero, aprender, vivir experiencias, pero con la idea de en un corto plazo volver a casa.

Astrofísico Miguel Querejeta

Estudió la Licenciatura de Física en la Universidad Complutense de Madrid y disfrutó de una beca Erasmus de un año en la Universidad de Nottigham en cuarto de carrera. Finalizados los estudios básicos universitarios, se trasladó a la ciudad alemana de Heidelberg para realizar un doctorado en astrofísica que completó en cuatro años. En la actualidad, se encuentra en Múnich completando un post doctorado en la Organización Europea para la Observación Astronómica en el Hemisferio Austral. Aunque tiene su campamento base en la capital bávara, por motivos laborales se ve obligado a viajar a menudo al desierto chileno de Atacama donde se encuentra el telescopio de observación del instituto europeo. Después de seis años en Alemania sueña con su regreso a España, que se producirá el año que viene, ya que ha obtenido una plaza de funcionario en el observatorio nacional de astrofísica español con sede en Madrid.

El expediente académico de este joven donostiarra de 28 años ha sido igual de brillante que cuando estudiaba en el instituto Usandizaga de Amara. Destaca que nunca le han pedido las calificaciones para acceder a un puesto de trabajo, pero señala que obtener notas altas le han permitido tener acceso a buenas becas u obtener la plaza del doctorado en la Universidad de Heidelberg.

Cuando hace 11 años Miguel era entrevistado por una periodista de El Diario Vasco aseguraba que quería ser profesor porque era un chollo. Una idea que siempre le ha rondado por la cabeza pero que finalmente no se ha materializado porque ha tenido la suerte de obtener la plaza de funcionario en Madrid. En aquella entrevista publicada el 29 de junio de 2007 señalaba que su deseo no era irse fuera de España a trabajar, pero que tampoco tenía problema en hacerlo. La compañera le preguntó si creía que los «cerebros» se fugaban del país por falta de oportunidades, a lo que Querejeta respondió tajante «Es verdad, pero también ahora (2007) se están abriendo más centros de investigación en España. Quizás para cuando yo termine los estudios habrá mejorado algo la situación». Esta frase, reeleida hoy parece premonitorio de lo que ha sido, hasta ahora, la vida académica y laboral de Miguel.

Entrevista realizada en Junio 2007 «Quiero ser profesor, es un chollo»

Graduada en ADE y Derecho Ane Izulain

Ane Izulain estudió el doble grado de ADE y Derecho en la Universidad de Deusto en el campus de San Sebastián y realizó una estancia de seis meses en Amsterdam dentro del programa Erasmus. Cumplió el objetivo que se marcó al inició de la carrera y que contó a DV en la entrevista publicada en junio de 2012: «me gustaría poder irme al extranjero por una temporada en la universidad porque sé bastante inglés». Tras finalizar los dos grados en el mes de enero en estos momentos se encuentra trabajando en el Secretariado Europeo de la ONG ICLEI en Freiburg por un periodo de seis meses gracias a una beca.

Esta lezotarra, exalumna del colegio La Salle de Donostia, ha continuado engordando su brillante expediente académico, que le ha permitido tener acceso a becas interesantes como la que hace un par de meses disfrutó en un organismo europeo especializado en derechos humanos en Ginebra o una estancia en Sudáfica en el verano de 2013.

Ane no descarta en un futuro regresar a Gipuzkoa, pero es consciente que si se quiere dedicar al sector de los derechos humanos en e nuestro territorio, no tendrá grandes oportunidades. Por lo tanto, el tiempo y las oportunidades que vayan llegando dirigirán su rumbo. Ella no se cierra puertas y está dispuesta a vivir experiencias como hasta ahora.

Entrevista realizada en Junio 2012 «El truco es estudiar al día»